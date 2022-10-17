В России военный самолет упал на жилые дома (видео)

В понедельник, 17 октября, в российском Ейске военный самолет упал на жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ .

Жители Ейска Краснодарского края сообщают о пожаре в городе. Она случилась, потому что военный самолет упал на жилые дома.

На место падения прибыли пожарные и скорая помощь. В доме на упавший самолет в Ейске, 9 этажей.

Министерство обороны РФ заявило, что при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34.

"Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошла вспышка топлива самолета", - пояснили в ведомстве.