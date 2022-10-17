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В России военный самолет упал на жилые дома (видео)

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Россия, Понедельник 17 октября 2022 18:53
В России военный самолет упал на жилые дома (видео) Фото: В России военный самолет упал на жилые дома (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 17 октября, в российском Ейске военный самолет упал на жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Жители Ейска Краснодарского края сообщают о пожаре в городе. Она случилась, потому что военный самолет упал на жилые дома.

На место падения прибыли пожарные и скорая помощь. В доме на упавший самолет в Ейске, 9 этажей.

Министерство обороны РФ заявило, что при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34.

"Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошла вспышка топлива самолета", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее в России разбился военный самолет. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Позже стало известно, что в России разбился военный самолет Су-25.

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