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Иран стал соучастником военных преступлений России, - МИД Украины

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Киев, Понедельник 17 октября 2022 19:45
Иран стал соучастником военных преступлений России, - МИД Украины Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Поставки боевых беспилотников Российской Федерации для ударов по Украине сделали Иран соучастником военных преступлений и терактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.

По его словам, только за последнюю неделю Россия нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в украинских городах. В результате погибли и ранены десятки человек, в том числе дети. Также повреждена треть энергетической инфраструктуры Украины и два дипломатических учреждения в Киеве.

"Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины. Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины", - говорится в заявлении.

Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к главам МИД стран-участниц Евросоюза с призывом наложить новые санкции на Иран. Особую актуальность они приобретают на фоне сообщений о намерениях передать России баллистические ракеты "земля-земля".

"Украина будет принимать все доступные меры для защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности от внешней агрессии в рамках воплощения неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН", - добавили в МИД.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников на фоне утренних атак иранских дронов-камикадзе по Киеву заявил, что Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор. Он также призвал мировое сообщество противодействовать этому.

Иранская сторона сегодня в очередной раз сделала циничное заявление о том, что якобы не поставляет беспилотники Shahed-136 России.

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