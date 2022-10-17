ВСУ возобновляют штурмы на юге и удерживают оборону вблизи Бахмута: карты боев на утро
Украинские защитники возобновляют атаки на юге нашей страны. Также ВСУ удерживают оборону на Бахмутском направлении, где оккупанты усиливают штурмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Линия Оскол - Кременная
На этом участке фронта продолжаются бои, но пока военное командование сохраняет информационную тишину. Вероятно, ВСУ продолжают атаки в районе Сватово и Кременной Луганской области.
В то же время оккупанты продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты в Харьковской и Донецкой областях.
Донбасс
Донецкая область остается одной из самых трудных точек на фронте. Бои ведутся в районе Бахмута. Оккупанты заявляют о продвижении на этом направлении. Однако украинские силы и ISW этого не подтверждают.
Аналитики считают, что российские войска фальсифицируют заявления о продвижении в районе Бахмута, чтобы сообщать об успехах, по крайней мере, в одном секторе на фоне постоянных потерь на северо-востоке и юге Украины.
Херсонская область
По данным ISW, подразделения ВСУ возобновили атаки на Херсонском направлении. Защитники увеличивают количество ежедневных обстрелов и ударов по позициям врага. Однако пока командование Вооруженных сил сохраняет тишину и не сообщает о конкретных успехах.
Напомним, ВСУ за последние сутки уничтожили еще 320 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 320 своих военных.
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