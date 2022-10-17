ua ru
Пн, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ возобновляют штурмы на юге и удерживают оборону вблизи Бахмута: карты боев на утро

Новина українською →
Украина, Понедельник 17 октября 2022 09:39
ВСУ возобновляют штурмы на юге и удерживают оборону вблизи Бахмута: карты боев на утро Фото: ВСУ возобновляют атаки в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники возобновляют атаки на юге нашей страны. Также ВСУ удерживают оборону на Бахмутском направлении, где оккупанты усиливают штурмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Линия Оскол - Кременная

На этом участке фронта продолжаются бои, но пока военное командование сохраняет информационную тишину. Вероятно, ВСУ продолжают атаки в районе Сватово и Кременной Луганской области.

В то же время оккупанты продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты в Харьковской и Донецкой областях.

ВСУ возобновляют штурмы на юге и удерживают оборону вблизи Бахмута: карты боев на утро

Донбасс

Донецкая область остается одной из самых трудных точек на фронте. Бои ведутся в районе Бахмута. Оккупанты заявляют о продвижении на этом направлении. Однако украинские силы и ISW этого не подтверждают.

Аналитики считают, что российские войска фальсифицируют заявления о продвижении в районе Бахмута, чтобы сообщать об успехах, по крайней мере, в одном секторе на фоне постоянных потерь на северо-востоке и юге Украины.

ВСУ возобновляют штурмы на юге и удерживают оборону вблизи Бахмута: карты боев на утро

Херсонская область

По данным ISW, подразделения ВСУ возобновили атаки на Херсонском направлении. Защитники увеличивают количество ежедневных обстрелов и ударов по позициям врага. Однако пока командование Вооруженных сил сохраняет тишину и не сообщает о конкретных успехах.

ВСУ возобновляют штурмы на юге и удерживают оборону вблизи Бахмута: карты боев на утро

Напомним, ВСУ за последние сутки уничтожили еще 320 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 320 своих военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась