ВСУ возобновляют штурмы на юге и удерживают оборону вблизи Бахмута: карты боев на утро

Украинские защитники возобновляют атаки на юге нашей страны. Также ВСУ удерживают оборону на Бахмутском направлении, где оккупанты усиливают штурмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Линия Оскол - Кременная

На этом участке фронта продолжаются бои, но пока военное командование сохраняет информационную тишину. Вероятно, ВСУ продолжают атаки в районе Сватово и Кременной Луганской области.

В то же время оккупанты продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты в Харьковской и Донецкой областях.

Донбасс

Донецкая область остается одной из самых трудных точек на фронте. Бои ведутся в районе Бахмута. Оккупанты заявляют о продвижении на этом направлении. Однако украинские силы и ISW этого не подтверждают.

Аналитики считают, что российские войска фальсифицируют заявления о продвижении в районе Бахмута, чтобы сообщать об успехах, по крайней мере, в одном секторе на фоне постоянных потерь на северо-востоке и юге Украины.

Херсонская область