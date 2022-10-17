Взрывы, жертвы и сильный пожар: что известно о падении Су-34 в российском Ейске

Вечером 17 октября 2022 года в российском Ейске разбился бомбардировщик Су-34. Самолет упал в жилом квартале, в результате загорелась многоэтажка.

РБК-Украина собрало все, что известно об авиакатастрофе на данный момент.

Что произошло

Около 18:20 самолет Су-34 с полным боекомплектом разбился во дворе девятиэтажного дома в районе торгового центра "Меотида". За падением последовала серия взрывов, огонь перекинулся на высотку.

Местные Telegram-паблики также опубликовали видео самого момента катастрофы. Судя по ним, самолет шел на небольшой высоте, была вспышка, после чего он упал.

Также сообщается о том, что пилоты успели катапультироваться.

Отметим, Ейск находится на противоположном берегу Таганрогского залива (Азовское море) от оккупированного Мариуполя.

Фото: Ейск находится на противоположном берегу от украинского Мариуполя (google.com/maps)

Сильный пожар

По официальным данным, пожар повредил не менее 17 квартир, в той или иной степени огонь затронул 45. В одном из подъездов произошло обрушение перекрытий с девятого по пятый этажи. Также сообщается, что некоторые жильцы прыгали с верхних этажей, но эта информация пока не подтверждена.

Общая площадь возгорания составила 2 000 квадратных метров. Спасатели уже локализовали его.

Жертвы и пострадавшие

По состоянию на сейчас известно о трех человек, но, по некоторым данным, жертв может быть больше. Еще 21 человек пострадал, четверо из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое детей.

Всего в доме проживают порядка 600 человек, местные власти пытаются установить местоположение каждого жильца. Людей эвакуируют из горящего дома.

Основная версия

В российском Министерстве обороны заявили, что разбился Су-34, который якобы выполнял учебно-тренировочный полет. Причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Согласно официальной версии, к масштабному пожару в многоэтажке привел разлив авиационного топлива.

Так называемые "военкоры" пишут, что при взлете в двигатель попали птицы. Сам самолет приписан к 277-у бомбардировочному авиаполку.