Удары ракетами типа "Орешник" не имеют военного смысла: эксперт объяснил причину
Российская Федерация может снова нанести удар подобной ракетой, как "Орешник". В следующий раз ракета может быть со взрывчаткой.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
По его словам, Россия может нанести удар подобной ракетой, может повториться, но в конвенционном исполнении. Такой удар может быть не только очередной имитацией.
"То есть они могут начинить ее не бетоном, а взрывчаткой. Это абсолютно реально. Но стоимость такого удара даже сложно оценить, это десятки миллионов долларов", – говорит он.
По его мнению, с военной точки зрения атаки столь дорогой баллистики (без ядерного заряда) не имеют смысла. Он отметил, что сейчас Россия почти каждый день бросает по сотне управляемых авиационных бомб на Сумы, Харьков, Запорожье и прифронтовые города, и их совокупная мощность гораздо больше.
Если говорить о массированных обстрелах на 100 ракет, то каждая типичная крылатая или баллистическая ракета несет до 500 кг. И примерно до 10%, к сожалению, проходят через нашу систему ПВО. Если взять 10 ракет, то получаем 5 тонн, которые долетают. Что изменят 1,2 тонны на фоне этой истории?
Удар новой ракетой по Днепру
В среду, 21 ноября , Россия нанесла ракетный удар по Украине, впервые применив межконтинентальную баллистическую ракету, сообщили в Воздушных силах.
По информации СМИ, по Днепру была выпущена ракета "Рубеж". В то же время Путин заявил о тестировании ракеты "Орешник", связываемой с "Рубежом".
ГУР Минобороны Украины уточнило, что удар нанесен ракетным комплексом "Кедр". Подлетное время из Астраханской области составило 15 минут. Ракета имела шесть боевых частей с суббоеприпасами, а на финальном участке траектории ее скорость превышала 11 Махов.
Подробно о том, что известно о новой российской ракете читайте в материале - "Новая ракета. Как "Орешник" превратился в "Кедр" и кому адресованы угрозы Путина".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .