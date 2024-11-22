Удари ракетами типу "Орєшнік" не мають військового сенсу: експерт пояснив причину

Російська Федерація може знову завдати удару подібною ракетою, як "Орєшнік". Наступного разу ракета вже може бути з вибухівкою.

За його словами, Росія може завдати удар подібною ракетою може повторитися, але в конвенційному виконанні. Такий удар вже може бути не лише черговою імітацією.

"Тобто вони можуть начинити її не бетоном, а вибухівкою. Це абсолютно реально. Але вартість такого удару навіть складно оцінити, це десятки мільйонів доларів", - каже він.

На його думку, з військової точки зору атаки настільки дорогою балістикою (без ядерного заряду) не мають сенсу. Він зауважив, що наразі Росія майже щодня кидає по сотні керованих авіаційних бомб на Суми, Харків, Запоріжжя та прифронтові міста, і їхня сукупна потужність набагато більша.

"Якщо говорити про масовані обстріли на 100 ракет, то кожна типова крилата або балістична ракета несе до 500 кг. І приблизно до 10%, на жаль, проходять через нашу систему ППО. Якщо взяти 10 ракет, то отримуємо 5 тонн, які долітають. Що змінять 1,2 тонни на тлі цієї історії? Нічого, крім того, щоби посилити психологічний тиск", - зазначив Нарожний.