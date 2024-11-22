Удари ракетами типу "Орєшнік" не мають військового сенсу: експерт пояснив причину
Російська Федерація може знову завдати удару подібною ракетою, як "Орєшнік". Наступного разу ракета вже може бути з вибухівкою.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Павло Нарожний.
За його словами, Росія може завдати удар подібною ракетою може повторитися, але в конвенційному виконанні. Такий удар вже може бути не лише черговою імітацією.
"Тобто вони можуть начинити її не бетоном, а вибухівкою. Це абсолютно реально. Але вартість такого удару навіть складно оцінити, це десятки мільйонів доларів", - каже він.
На його думку, з військової точки зору атаки настільки дорогою балістикою (без ядерного заряду) не мають сенсу. Він зауважив, що наразі Росія майже щодня кидає по сотні керованих авіаційних бомб на Суми, Харків, Запоріжжя та прифронтові міста, і їхня сукупна потужність набагато більша.
"Якщо говорити про масовані обстріли на 100 ракет, то кожна типова крилата або балістична ракета несе до 500 кг. І приблизно до 10%, на жаль, проходять через нашу систему ППО. Якщо взяти 10 ракет, то отримуємо 5 тонн, які долітають. Що змінять 1,2 тонни на тлі цієї історії? Нічого, крім того, щоби посилити психологічний тиск", - зазначив Нарожний.
Удар новою ракетою по Дніпру
У середу, 21 листопада Росія завдала ракетного удару по Україні, вперше застосувавши міжконтинентальну балістичну ракету, повідомили у Повітряних силах.
За інформацією ЗМІ, по Дніпру було випущено ракету "Рубєж". Водночас Путін заявив про тестування ракети "Орєшнік", яку пов'язують із "Рубєжем".
ГУР Міноборони України уточнило, що удар здійснено ракетним комплексом "Кєдр". Підльотний час із Астраханської області склав 15 хвилин. Ракета мала шість бойових частин із суббоєприпасами, а на фінальній ділянці траєкторії її швидкість перевищувала 11 Махів
Детально про те, що відомо про російську нову ракету читайте у матеріалі - "Нова ракета. Як "Орєшнік" перетворився на "Кедр" і кому адресовані погрози Путіна".
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