США и Иран могли обсуждать прекращение огня за спиной у Израиля, - Axios

Израильская разведка узнала о том, что между США и Ираном могли состояться переговоры о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Неназванные источники сообщили изданию, что после таких слухов премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе запросил у Белого дома разъяснения.

Как отмечает Axios, это свидетельствует о том, что израильское правительство обеспокоено сценарием, при котором США добьются прекращения огня до того, как будут достигнуты все военные цели Израиля.

"Белый дом сказал Биби, что администрация Трампа не ведет переговоры с иранцами у него за спиной", - отметил один из источников журналистов.

По его словам, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер контактируют с Нетаньяху, директором "Моссада" Давидом Барнеа и другими израильскими официальными лицами почти каждый день.

"Они знают, что мы не ведем переговоры с иранцами", - сказал собеседник Axios.

Источники журналистов заявили, что иранцы направляли сообщения администрации Трампа через страны Персидского залива и другие государства региона, однако Вашингтон не ответил.