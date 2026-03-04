ua en ru
Трамп готов воевать с Ираном "вечно", - CNN

23:55 04.03.2026 Ср
3 мин
Советники Трампа пытаются минимизировать политические риски войны с Ираном
aimg Никончук Анастасия
Трамп готов воевать с Ираном "вечно", - CNN Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп настаивает, что готов продолжать военную кампанию против Ирана "вечно", однако, по данным источников, часть его советников выражает обеспокоенность политическими и электоральными рисками такого курса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

Читайте также: США и Иран могли обсуждать прекращение огня за спиной у Израиля, - Axios

Опасения внутри администрации

По информации осведомленных лиц, удары по Ирану вызвали тревогу среди помощников Трампа.

Их беспокоит перспектива втягивания в длительное противостояние без четко обозначенной конечной цели и при ограниченной поддержке со стороны общества.

Конфликт уже привел к гибели шести американцев, и в администрации допускают рост числа жертв.

На этом фоне усиливается нестабильность на фондовом рынке и растут цены на бензин, что способно негативно повлиять на предвыборные позиции республиканцев.

"Это политический риск, никаких "и", "если" или "но"", — сказал один из советников, добавив: "Давайте просто надеяться, что что-то не пойдет не так. Потому что если это случится, это будет проблемой".

Разногласия по целям войны

Трамп охарактеризовал первые удары как значительный успех и доказательство военной мощи США.

Особое внимание он уделил ликвидации Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и поражению объектов, связанных с ядерной программой.

В то же время часть его союзников призывает ускорить достижение заявленных целей и объявить о победе, как только это станет возможным.

Опросы показывают, что война с Ираном не пользуется широкой поддержкой. Это также усилило разногласия внутри движения MAGA, построенного на обещаниях отказаться от политики смены режимов.

Хаос в коммуникациях

Дополнительные сложности возникли из-за противоречивых заявлений официальных лиц. Госсекретарь Марко Рубио первоначально допустил, что США присоединились к действиям Израиля, однако позже согласился с версией Трампа о самостоятельном решении Вашингтона.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что решение было продиктовано "чувством", основанным на фактах о возможной угрозе со стороны Ирана.

Отсутствие четкой стратегии

Союзники президента призывают Белый дом сформулировать более ясный план завершения конфликта.

Пока администрация не представила законодателям конкретных сценариев дальнейшего развития событий и не исключила даже вариант наземной операции.

Сам Трамп в разные дни по-разному оценивал возможную продолжительность кампании — от нескольких недель до неопределенного срока.

Напоминаем, что в Сенате США готовятся к предварительному голосованию по инициативе, направленной на ограничение полномочий президента Дональда Трампа в части нанесения новых ударов по Ирану.

Отметим, что США провели операцию, в ходе которой 3 марта был уничтожен руководитель иранского подразделения, причастного к подготовке покушения на президента Дональда Трампа.

