Могут ли ограничить Трампа в войне с Ираном? Сенат США принял решение

09:15 05.03.2026 Чт
2 мин
Поддержали ли сенаторы резолюцию, которая может помешать дальнейшему ведению войны на Ближнем Востоке?
aimg Татьяна Степанова
Могут ли ограничить Трампа в войне с Ираном? Сенат США принял решение Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Сенат США не проголосовал за резолюцию об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа, которая должна была помешать ему в продолжении войны против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию голосования в Сенате США.

Читайте также: В США рассчитывают, что война с Ираном продлится до сентября, - Politico

Во время голосования документ поддержали 47 сенаторов, тогда как 53 выступили против

Сенатор Джон Феттерман был единственным среди демократов, который проголосовал против. В то же время Рэнд Пол стал единственным среди республиканцев, кто поддержал резолюцию.

В проекте документа было положение о прекращении боевых действий против Ирана.

Демократы отмечают, что Конституция США уполномочивает Конгресс объявлять войну, тогда как Трамп и его высокопоставленные чиновники уже определили действия в Иране как войну.

Сегодня аналогичную резолюцию должна рассмотреть Палата представителей Конгресса США.

В Сенате хотят заблокировать новые удары Трампа по Ирану

Напомним, ранее мы сообщали, что Сенат США планирует провести начальное голосование по блокированию полномочий президента Дональда Трампа на дальнейшие удары по Ирану.

Демократы вместе с сенатором-республиканцем Рэндом Полом требуют принятия резолюции о военных полномочиях.

Однако инициатива сталкивается с серьезным сопротивлением республиканского большинства. Сенатор Линдси Грэм заявил, что президенту нужно "позволить закончить дело", имея в виду разгром иранского режима после ликвидации аятоллы Али Хаменеи.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также назвал идею ограничения полномочий Трампа "опасной".

При этом даже если резолюция пройдет Сенат, она вряд ли заставит Трампа прекратить удары. Президент имеет право наложить вето, для преодоления которого понадобится две трети голосов обеих палат.

