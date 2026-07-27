Ракетный катер, аэродромы и нефтяные объекты: СБУ показала новые результаты 40-дневной операции
Служба безопасности Украины за неделю поразила десятки объектов в тылу РФ - среди них аэродромы, системы ПВО, нефтедобывающая платформа и ракетный катер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Речь идет о результатах сорокадневной операции СБУ, утвержденной президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель кампании - снизить военно-экономический потенциал РФ.
На прошлой неделе бойцы службы нанесли удары по военным объектам, топливно-энергетической инфраструктуре, средствам ПВО, логистике и морским целям государства-агрессора.
Аэродромы и системы ПВО
На территории временно оккупированного Крыма и Ростовской области СБУ поразила:
- военный аэродром "Бельбек" в Крыму - выведена из строя радиолокационная станция дальнего радиуса действия "Небо-У";
- военный аэродром "Саки" в Крыму - поражен резервуар с горюче-смазочными материалами;
- многофункциональную радиолокационную станцию 92Н6Е "Grave Stone" вместе с антенной башней, входящей в состав зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Ростове-на-Дону;
- зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21" в том же Ростове-на-Дону- их полностью уничтожили;
- склады и мастерские беспилотников в населенном пункте Малиновка на временно оккупированной территории Донецкой области и у Яны Капу в Крыму.
Морские цели и военная логистика
Под ударом оказались и объекты на воде:
- ракетный катер проекта 12418 "Молния" в Каспийском море;
- два грузовых судна, которые находились под международными санкциями. Их использовали для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.
Нефтяная и энергетическая инфраструктура
СБУ продолжает избивать по источникам финансирования войны РФ. Поражено:
- нефтедобывающую платформу месторождения "Филановского" в Каспийском море - важную часть российской энергетической инфраструктуры;
- линейно-производственную диспетчерскую станцию "Субханкулово" в Башкортостане. Дальнобойные беспилотники СБУ преодолели около тысячи трехсот пятидесяти километров и попали в резервуарный парк нефтеперекачивающей станции;
- мини-НПЗ "Новоспасский" в Ульяновской области - дроны пролетели около девятисот километров, после удара загорелся резервуарный парк предприятия;
- Мини-НПЗ "1-й завод" в Калужской области - еще один объект, обеспечивающий топливом военную машину РФ.
Командные пункты окупантов
Отдельно бойцы СБУ ударили по местам дислокации ФСБ РФ:
- координационный центр и место дислокации сотрудников ФСБ на временно оккупированной Херсонской области - по цели попали тринадцать беспилотников СБУ. По предварительным оценкам, на территории могли находиться около ста сотрудников ФСБ;
- места дислокации ФСБ в населенном пункте Счастливцево на временно оккупированной территории Херсонщины и в Юрьевке Донецкой области.
Хронология последних ударов по РФ
Тем временем бойцы Главного управления разведки Минобороны Украиныуничтожили пусковую установку и радар зенитного комплекса С-400 на территории временно оккупированного Крыма.
Разведчики сожгли технику прямо на боевой позиции в ночь на 26 июля.
Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский рассказал о новых намерениях главы Кремля по мобилизации .
По его словам, диктатор планирует привлечь от трехсот до пятисот тысяч человек после выборов в Госдуму РФ, ориентировочно в конце сентября или начале октября.
Напомним, украинские защитники также ударили по нефтяным объектам РФ на расстоянии тысячи трехсот километров от границы. Целями стали экспортный терминал в Ростовской области и нефтяные объекты в Ярославской области и Удмуртии.