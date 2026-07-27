Ракетный катер, аэродромы и нефтяные объекты: СБУ показала новые результаты 40-дневной операции

Служба безопасности Украины за неделю поразила десятки объектов в тылу РФ - среди них аэродромы, системы ПВО, нефтедобывающая платформа и ракетный катер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Разведчики сожгли технику прямо на боевой позиции в ночь на 26 июля.

Тем временем бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили пусковую установку и радар зенитного комплекса С-400 на территории временно оккупированного Крыма.

Под ударом оказались и объекты на воде:

На прошлой неделе бойцы службы нанесли удары по военным объектам, топливно-энергетической инфраструктуре, средствам ПВО, логистике и морским целям государства-агрессора.

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский рассказал о новых намерениях главы Кремля по мобилизации .

По его словам, диктатор планирует привлечь от трехсот до пятисот тысяч человек после выборов в Госдуму РФ, ориентировочно в конце сентября или начале октября.

Напомним, украинские защитники также ударили по нефтяным объектам РФ на расстоянии тысячи трехсот километров от границы. Целями стали экспортный терминал в Ростовской области и нефтяные объекты в Ярославской области и Удмуртии.