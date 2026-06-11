Дважды атакованный Чонгарский мост имеет критические повреждения, - ВСУ

Чонгарский мост на временно оккупированной территории Херсонщины получил критические повреждения во время атаки украинских дронов 7 и 9 июня. Сейчас он полностью непригоден для движения транспорта.

По его словам, Чонгарский мост получил такие повреждения, что они являются критическими для его конструкции.

Сейчас по нему не движется ни грузовой, ни легковой автотранспорт, а сам мост требует комплексных работ по восстановлению.

Филатов отметил, что сейчас оккупанты разворачивают рядом понтонные переправы, а также изменили логистику и начали двигаться через Армянск. Но украинские бойцы полностью контролируют ситуацию.

"Мы провели еще одну акцию. Позже расскажем, как она прошла. Из-за того, что был поврежден Чангарский мост, противник сконцентрировал большое количество грузовиков с военными грузами, которые двигались именно через Армянск. Соответственно, во время нанесения поражения, нам удалось попасть по грузовикам, которые везли топливо и боеприпасы. Там было примерно 50 машин, и часть из них уничтожили", - рассказал военный.

По его словам, эти действия удалось выполнить благодаря совместному пункту управления, который Первый отдельный штурмовой полк имени Дмитрия Коцюбайло создал вместе с 475-м штурмовым полком. Его назвали "Эпицентр мультидоменных операций".

В его основе - отдел киберразведки, который проводит очень углубленное изучение противника. Это дает нам возможность знать информацию изнутри и принимать правильные решения.

"По Чонгарскому мосту - решение приняли, потому что имели информацию, что именно через него враг будет подвозить топливо. С момента решения до выполнения прошло шесть часов. Операцию по Армянскому мосту мы спланировали заранее, ведь предполагали, что этот путь также используют. Поэтому действовали более подготовленно", - добавил "Перун".

Он пояснил, что такие действия дают быстрый и долгосрочный эффект. Сейчас РФ не может нормально обеспечивать свои подразделения, а в будущем ей придется тратить много ресурсов на восстановление этих путей.

При этом командирам на передовой приходится больше думать о снабжении и искать, как его наладить.

"Эта операция не была бы возможной, если бы другие подразделения не наносили удары по Мариуполю и дороге на Бердянск. Именно это привело к тому, что подразделения, которые стоят на Гуляйпольском направлении, начали обеспечиваться не через автодороги Мариуполя, а через Крым. То есть они стали понтонами переправлять грузовики в Крым и потом из Крыма ехать сюда. Мы это поняли, довольно быстро блокировали им эти пути, продолжаем дальше ослаблять противника", - рассказал Филатов.