Дважды атакованный Чонгарский мост имеет критические повреждения, - ВСУ
Чонгарский мост на временно оккупированной территории Херсонщины получил критические повреждения во время атаки украинских дронов 7 и 9 июня. Сейчас он полностью непригоден для движения транспорта.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий "Перун" Филатов в эфире "Суспільне Студия".
По его словам, Чонгарский мост получил такие повреждения, что они являются критическими для его конструкции.
Сейчас по нему не движется ни грузовой, ни легковой автотранспорт, а сам мост требует комплексных работ по восстановлению.
Филатов отметил, что сейчас оккупанты разворачивают рядом понтонные переправы, а также изменили логистику и начали двигаться через Армянск. Но украинские бойцы полностью контролируют ситуацию.
"Мы провели еще одну акцию. Позже расскажем, как она прошла. Из-за того, что был поврежден Чангарский мост, противник сконцентрировал большое количество грузовиков с военными грузами, которые двигались именно через Армянск. Соответственно, во время нанесения поражения, нам удалось попасть по грузовикам, которые везли топливо и боеприпасы. Там было примерно 50 машин, и часть из них уничтожили", - рассказал военный.
По его словам, эти действия удалось выполнить благодаря совместному пункту управления, который Первый отдельный штурмовой полк имени Дмитрия Коцюбайло создал вместе с 475-м штурмовым полком. Его назвали "Эпицентр мультидоменных операций".
В его основе - отдел киберразведки, который проводит очень углубленное изучение противника. Это дает нам возможность знать информацию изнутри и принимать правильные решения.
"По Чонгарскому мосту - решение приняли, потому что имели информацию, что именно через него враг будет подвозить топливо. С момента решения до выполнения прошло шесть часов. Операцию по Армянскому мосту мы спланировали заранее, ведь предполагали, что этот путь также используют. Поэтому действовали более подготовленно", - добавил "Перун".
Он пояснил, что такие действия дают быстрый и долгосрочный эффект. Сейчас РФ не может нормально обеспечивать свои подразделения, а в будущем ей придется тратить много ресурсов на восстановление этих путей.
При этом командирам на передовой приходится больше думать о снабжении и искать, как его наладить.
"Эта операция не была бы возможной, если бы другие подразделения не наносили удары по Мариуполю и дороге на Бердянск. Именно это привело к тому, что подразделения, которые стоят на Гуляйпольском направлении, начали обеспечиваться не через автодороги Мариуполя, а через Крым. То есть они стали понтонами переправлять грузовики в Крым и потом из Крыма ехать сюда. Мы это поняли, довольно быстро блокировали им эти пути, продолжаем дальше ослаблять противника", - рассказал Филатов.
Удары по Чонгарскому мосту
Напомним, первый удар по Чонгарскому мосту был нанесен в воскресенье, 7 июня. После этого движение по переправе восстановили в реверсивном режиме.
Уже 9 июня мост повторно атаковали дроны, из-за чего движение снова приостановили. После этого оккупационная так называемая власть рекомендовала пользоваться альтернативными маршрутами через Армянск и Перекоп.
В ЦПД сообщили, что Чонгарский мост полностью уничтожен после нескольких ударов дронами.
Кроме этого, утром 10 июня на временно оккупированной части Херсонской области перекрыли мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Это уже вторая важная переправа, движение по которой оккупанты остановили за последние дни после Чонгарского моста.
А в ночь на 11 июня в Крыму прогремели взрывы - паблики сообщили о пожарах в Симферополе и Севастополе. Также известно о поврежденных мостах на сухопутных въездах.
Подробнее о том, чем важен Чонгарский мост и как его потеря может ударить по россиянам на фронте, читайте в материале РБК-Украина.