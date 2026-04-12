"У них нет карт, они выполнят условия": Трамп уверен, что Иран вернется к переговорам
Президент США Дональд Трамп предсказал, что Иран вернется за стол переговоров, так как у этой страны "нет карт".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Fox News.
"Я предсказываю, что они вернутся и дадут нам все, что мы хотим... Я не хочу 90% требований, я не хочу 95%... я хочу все... У них нет карт", - заявил Трамп.
Также он защищал свою угрозу, сказанную неделю назад о том, что "целая цивилизация погибнет сегодня ночью и никогда не возродиться". Речь об ультиматуме с дедлайном, чтобы Тегеран открыл Ормузский пролив. По словам Трампа, именно это заявление заставило Иран сесть за стол переговоров и не покинуть его до сих пор.
Отметим, что почти суточные переговоры между США и Ираном в Пакистане завершились без заключения соглашения. На этом фоне Трамп в эфире Fox News снова повторил угрозы, сделанные накануне переговоров, о том, что нанесет удар по энергетической инфраструктуре.
"Я мог бы уничтожить Иран за один день. За один час я мог бы забрать всю их энергию, все, все их электростанции, а это очень важно. И мне очень не хочется этого делать, потому что если я это сделаю, на восстановление уйдет 10 лет, а они уже никогда не смогут все восстановить. И еще вы лишитесь мостов", - сказал президент.
Переговоры США и Ирана закончились провалом
Напомним, что 11 и в ночь на 12 апреля в Пакистане прошли переговоры между США и Ираном. По их итогам вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что стороны так и не достигли соглашения о прекращении войны.
Буквально пару часов назад Дональд Трамп заявил, что встреча прошла хорошо и большинство вопрос были согласованы. Однако, как говорит он, отказ Ирана от ядерных амбиций все это перечеркивает.
Помимо этого, Трамп анонсировал, что американский флот начинает блокировку Ормузского пролива. Теперь, по его словам, ни один корабль не сможет войти или выйти оттуда.