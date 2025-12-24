Удары 100 дронов РФ вызвали критические разрушения на мощностях "Укрнафты"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Нафтогаза".

"Спасатели и специалисты компании работают над ликвидацией последствий этих атак. Сразу после этого начнутся восстановительные работы", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз України" Сергей Корецкий.

Сообщается, что за последние двое суток враг применил почти 100 ударных дронов. Есть критические разрушения, работа поврежденного оборудования остановлена.

"Второй день подряд Россия бьет по производственным мощностям "Укрнафты", - отметили в компании.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 23 декабря нанесли по Украине массированный удар. Враг применил сотни ударных дронов и десятки ракет.

После этого в Министерстве энергетики Украины сообщили о том, что после такой атаки россиян атомные электростанции страны снизили мощность генерации.

Российские войска ночью атаковали территорию Украины 116 ударными дронами с шести направлений, большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Также сообщалось, что сегодня ночью, 24 декабря, войска РФ атаковали Запорожье тремя авиабомбами. В результате ударов повреждены дома, горели гаражи и автомобили, а также известно о пострадавших.

Известно, что в городе повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов. В них выбиты окна, разрушены балконы и лоджии. На местах разрушений уже работают коммунальщики, а специалисты районных администраций обследуют территорию, чтобы зафиксировать все повреждения.