Удари 100 дронів РФ спричинили критичні руйнування на потужностях "Укрнафти"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Нафтогазу".

"Рятувальники та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків цих атак. Одразу після цього почнуться відновлювальні роботи", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Повідомляється, що за останні дві доби ворог застосував майже 100 ударних дронів. Є критичні руйнування, роботу пошкодженого обладнання зупинено.

"Другий день поспіль Росія б’є по виробничих потужностях "Укрнафти", - зазначили у компанії.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 23 грудня завдали по Україні масованого удару. Ворог застосував сотні ударних дронів і десятки ракет.

Після цього в Міністерстві енергетики України повідомили про те, що після такої атаки росіян атомні електростанції країни знизили потужність генерації.

Російські війська вночі атакували територію України 116 ударними дронами з шести напрямків, більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

Також повідомлялось, що сьогодні вночі, 24 грудня, війська РФ атакували Запоріжжя трьома авіабомбами. Внаслідок ударів пошкоджені будинки, горіли гаражі та автомобілі, а також відомо про постраждалих.

Відомо, що у місті пошкоджені щонайменше 13 багатоквартирних будинків. В них вибиті війна, зруйновані балкони та лоджії. На місцях руйнувань вже працюють комунальники, а фахівці районних адміністрацій обстежують територію, щоб зафіксувати усі пошкодження.