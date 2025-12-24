ua en ru
Ср, 24 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Под ударом - критическая инфраструктура: в Воздушных силах рассказали о ночном обстреле РФ

Среда 24 декабря 2025 08:57
UA EN RU
Под ударом - критическая инфраструктура: в Воздушных силах рассказали о ночном обстреле РФ Фото: в Воздушных силах рассказали о ночном обстреле РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали территорию Украины ударными дронами с шести направлений, большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 24 декабря противник атаковал 116 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений Миллерово, Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск РФ, а также Гвардейского ТОТ АР Крым, около 90 из них - "Шахеды", - отметили в ВСУ.

При этом значительное количество ударных дронов враг направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 60 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 48 ударных БпЛА на 19 локациях.

"Враг продолжает атаку беспилотниками. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Под ударом - критическая инфраструктура: в Воздушных силах рассказали о ночном обстреле РФ

Напомним, сегодня ночью, 24 декабря, войска РФ атаковали Запорожье тремя авиабомбами. В результате ударов повреждены дома, горели гаражи и автомобили, а также известно о пострадавших.

Известно, что в городе повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов. В них выбиты окна, разрушены балконы и лоджии. На местах разрушений уже работают коммунальщики, а специалисты районных администраций обследуют территорию, чтобы зафиксировать все повреждения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Ночной обстрел Запорожья: повреждены более десятка домов, учебное заведение и авто (фото)
Ночной обстрел Запорожья: повреждены более десятка домов, учебное заведение и авто (фото)
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну