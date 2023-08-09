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Удар по Запорожью: оккупанты, вероятно, били "Искандером"

Фото: оккупанты, вероятно, били по Запорожью "Искандером" (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты, вероятно, применили для сегодняшнего обстрела Запорожья баллистическую ракету "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Российский ракетный удар по Запорожью. Тип ракеты устанавливается - предварительно, "Искандер". Удар нанесен по территории храма святых апостолов Петра и Павла ПЦУ", - написал Ермак. 

 

Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/ermaka2022)

По его словам, по состоянию на сейчас известно о трех погибших. 

В результате атаки разрушено здание церкви, повреждены дома и магазины. 

В свою очередь, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал, что ранения получили семь гражданских. Три человека - в тяжелом состоянии, а остальные - в состоянии средней тяжести. 

Также он уточнил информацию о погибших. 

"Это (речь о погибших - ред.) люди среднего возраста. Это две женщины и мужчина. Мужчину на месте пытались реанимировать, но он не выжил", - рассказал чиновник. 

Обстрел Запорожья

Напомним, сегодня, 9 августа, вечером в Запорожье прозвучал взрыв во время воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупреждали местных жителей о ракетной опасности. 

Позже секретарь горсовета Анатолий Куртев подтвердил, что оккупанты обстреляли жилой квартал города

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о трех погибших в результате инцидента. Он пообещал, что ответ россиянам будет на передовой. 

 

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