Удар по Запорожью: оккупанты, вероятно, били "Искандером"

Российские оккупанты, вероятно, применили для сегодняшнего обстрела Запорожья баллистическую ракету "Искандер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
"Российский ракетный удар по Запорожью. Тип ракеты устанавливается - предварительно, "Искандер". Удар нанесен по территории храма святых апостолов Петра и Павла ПЦУ", - написал Ермак.
Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/ermaka2022)
По его словам, по состоянию на сейчас известно о трех погибших.
В результате атаки разрушено здание церкви, повреждены дома и магазины.
В свою очередь, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал, что ранения получили семь гражданских. Три человека - в тяжелом состоянии, а остальные - в состоянии средней тяжести.
Также он уточнил информацию о погибших.
"Это (речь о погибших - ред.) люди среднего возраста. Это две женщины и мужчина. Мужчину на месте пытались реанимировать, но он не выжил", - рассказал чиновник.
Напомним, сегодня, 9 августа, вечером в Запорожье прозвучал взрыв во время воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупреждали местных жителей о ракетной опасности.
Позже секретарь горсовета Анатолий Куртев подтвердил, что оккупанты обстреляли жилой квартал города.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о трех погибших в результате инцидента. Он пообещал, что ответ россиянам будет на передовой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.