Ответ россиянам будет на передовой. Зеленский отреагировал на удар по Запорожью

Российские террористы получат ответ на передовой за сегодняшний ракетный удар по Запорожью, в результате которого есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Он рассказал, что по состоянию на сейчас известно о трех погибших в Запорожье из-за атаки российских оккупантов. Спасательная операция продолжается, всем пострадавшим предоставят необходимую помощь.

"И это военное преступление России обязательно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой - благодаря нашим героическим воинам", - подчеркнул Зеленский.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко уточнил, что в результате атаки россиян разрушен храм и торговые точки в Шевченковском районе города. В многоэтажках выбило окна.

Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/zoda_gov_ua)

Обстрел Запорожья

Напомним, сегодня, 9 августа, в Запорожье прозвучал взрыв во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе.

Позже секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев заявил, что оккупанты ударили по жилому кварталу города. Он сообщал о двух погибших.