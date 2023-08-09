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Удар по Запоріжжю: окупанти, ймовірно, били "Іскандером"

Фото: окупанти, ймовірно, били по Запоріжжю "Іскандером" (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти, ймовірно, застосували для сьогоднішнього обстрілу Запоріжжя балістичну ракету "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

"Російський ракетний удар по Запоріжжю. Тип ракети встановлюється - попередньо, "Іскандер". Удар завдано по території храму святих апостолів Петра та Павла ПЦУ", - написав Єрмак.

 

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/ermaka2022)

За його словами, станом на зараз відомо про трьох загиблих.

Внаслідок атаки зруйновано будівлю церкви, пошкоджено будинки та магазини.

У свою чергу, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що поранення отримали сім цивільних. Три людини - у тяжкому стані, а решта - у стані середньої тяжкості.

Також він уточнив інформацію про загиблих. 

"Це (мова про загиблих - ред.) люди середнього віку. Це дві жінки та чоловік. Чоловіка на місці намагалися реанімувати, але він не вижив", - розповів чиновник.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, увечері у Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попереджали місцевих жителів про ракетну небезпеку.

Пізніше секретар міськради Анатолій Куртєв підтвердив, що окупанти обстріляли житловий квартал міста.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про трьох загиблих внаслідок інциденту. Він пообіцяв, що відповідь росіянам буде на передовій.

 

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