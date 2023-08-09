Удар по Запорожью: оккупанты, вероятно, били "Искандером"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"Российский ракетный удар по Запорожью. Тип ракеты устанавливается - предварительно, "Искандер". Удар нанесен по территории храма святых апостолов Петра и Павла ПЦУ", - написал Ермак.

Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/ermaka2022)

По его словам, по состоянию на сейчас известно о трех погибших.

В результате атаки разрушено здание церкви, повреждены дома и магазины.

В свою очередь, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал, что ранения получили семь гражданских. Три человека - в тяжелом состоянии, а остальные - в состоянии средней тяжести.

Также он уточнил информацию о погибших.

"Это (речь о погибших - ред.) люди среднего возраста. Это две женщины и мужчина. Мужчину на месте пытались реанимировать, но он не выжил", - рассказал чиновник.

Обстрел Запорожья

Напомним, сегодня, 9 августа, вечером в Запорожье прозвучал взрыв во время воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупреждали местных жителей о ракетной опасности.

Позже секретарь горсовета Анатолий Куртев подтвердил, что оккупанты обстреляли жилой квартал города.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о трех погибших в результате инцидента. Он пообещал, что ответ россиянам будет на передовой.