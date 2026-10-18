Удар по "Яндексу" значительно сократил активность российских ботов против Израиля, - Нетаньяху

Результативность атак Сил обороны Украины на дата-центры российского "Яндекса" ощутил даже Израиль.

Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на IsraeliPM .

"В России произошел прилет по компании "Яндекс". 60% онлайн активности, которая действовала против нас от российских пользователей - исчезла", - подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, это демонстрирует масштаб возможностей, которые оказывают такое влияние.

Он подчеркнул, что Израиль должен тоже двигаться и в этом направлении, несмотря на ограничения, которые налагает демократическое устройство государства.

Также Нетаньяху отметил, что страна начинает работать в этой сфере.