Удар по "Яндексу" значно скоротив активність російських ботів щодо Ізраїлю, - Нетаньягу

Результативність атак Сил оборони України на дата-центри російського "Яндекса" відчув навіть Ізраїль.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на IsraeliPM .

"У Росії стався приліт по компанії "Яндекс". 60% онлайн активності, яка діяла проти нас від російських користувачів - зникла", - наголосив Нетаньягу.

За його словами, це демонструє масштаб можливостей, які дає такий вплив.

Він наголосив, що Ізраїль має діяти й на цьому напрямку, попри обмеження, які накладає демократичний устрій держави.

Також Нетаньягу зазначив, що країна починає працювати в цій сфері.