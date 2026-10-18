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Удар по "Яндексу" значно скоротив активність російських ботів щодо Ізраїлю, - Нетаньягу

20:06 18.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Удар по "Яндексу" значно скоротив активність російських ботів щодо Ізраїлю, - Нетаньягу Фото: Беньямін Нетаньягу (Getty Images)
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Результативність атак Сил оборони України на дата-центри російського "Яндекса" відчув навіть Ізраїль.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на IsraeliPM.

"У Росії стався приліт по компанії "Яндекс". 60% онлайн активності, яка діяла проти нас від російських користувачів - зникла", - наголосив Нетаньягу.

За його словами, це демонструє масштаб можливостей, які дає такий вплив.

Він наголосив, що Ізраїль має діяти й на цьому напрямку, попри обмеження, які накладає демократичний устрій держави.

Також Нетаньягу зазначив, що країна починає працювати в цій сфері.

Удари України по російському "Яндексу"

8 жовтня українські безпілотники завдали ударів по найбільшому дата-центрі "Яндексу" в Росії.

Цього ж дня стало відомо, що в країні-агресорці масово "лягли" сайти російських пропагандистів.

Після успішної атаки ЗСУ "Яндекс" приховав на картах дата-центри у чотирьох областях РФ.

Вже наступного дня, 9 жовтня, під ударом опинився другий дата-центр у Комі.

На цьому Україна не зупинилася та атакувала третій дата-центр "Яндекса" - на цьому тлі у Росії сталися збої в роботі популярних сервісів.

А 11 жовтня стало відомо, що дата-центр у Володимирській області РФ зупинив роботу після атаки дронів.

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