ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Силы спецопераций Украины снова поразили Волгоградский НПЗ и остановили завод

Россия, Четверг 18 сентября 2025 11:49
UA EN RU
Силы спецопераций Украины снова поразили Волгоградский НПЗ и остановили завод Фото: Волгоградский НПЗ остановил работу после атаки дронов (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

В ночь на 18 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций Украины нанесли удар по Волгоградскому НПЗ на территории России. Работа завода остановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

Этот завод является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ, ежегодно перерабатывая 15,7 млн тонн нефти, что составляет 5,6% от всей российской переработки.

По предварительной информации, после атаки были зафиксированы сильные пожары на территории завода, которые привели к его остановке.

Этот НПЗ обеспечивает горючим российскую армию, в частности для логистики и боевых операций.

Удар стал очередным этапом в серии действий Украины, направленных на остановку поставок ресурсов российской армии. Ранее аналогичные удары были нанесены по десяткам НПЗ и нефтепроводов в России.

Это не первая атака на Волгоградский НПЗ. Ранее, 14 августа и 19 августа 2025 года, украинские дроны уже поражали этот объект, вызвав масштабные пожары и остановку работы завода.

Удары по НПЗ вывели из строя объекты, на которые приходилось не менее 17% мощностей переработки нефти на России, или 1,1 млн баррелей в сутки.

Также известно, что 18 сентября дроны успешно атаковали нефтехимический комплекс "Газпрома" в городе Салават, который расположен примерно в 1500 км от границы с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
НПЗ Дрони
Новости
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
Аналитика
Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной