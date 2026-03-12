Удар по военной базе Италии в Ираке: Британия увидела "руку Кремля"

После атаки беспилотника на базу западных войск в Ираке в Великобритании обвинили Москву в помощи Ирану.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.
Ночью 12 марта беспилотник ударил по лагерю западных войск в Эрбиле на севере Ирака. После этого Гили заявил, что за военными методами Ирана стоит "скрытая рука" Путина.
Перед заявлением британские офицеры в штаб-квартире в Лондоне доложили министру: иранские пилоты дронов все чаще перенимают тактику у россиян.
Генерал-лейтенант Ник Перри, руководитель совместных операций, сообщил Гили: похоже, Москва передала Тегерану и его посредникам конкретные советы - как управлять беспилотниками эффективнее.
"Летают на них гораздо ниже, и поэтому они более эффективны", - сказал Перри об иранских операторах.
По его словам, это "оказалось проблематичным": "Шахеды" становятся одним из самых опасных видов оружия Ирана уже на третьей неделе конфликта.
С 28 февраля, после начала американо-израильской операции против Ирана, Тегеран выпустил более 2000 беспилотников Shahed по всему региону.
Это то же оружие, которое Россия массово применяет против Украины.
Ночью 12 марта беспилотник поразил именно эту базу - где находятся около 300 итальянских военных, которые обучают местные курдские силы.
Сначала в Министерстве обороны Италии говорили о ракетном ударе, но потом уточнили: БПЛА уничтожил военную машину. Жертв среди личного состава не было - бойцы заранее получили предупреждение и успели укрыться в бункерах. Откуда прилетел дрон - до сих пор неизвестно, есть версия, что он мог просто упасть из-за потери высоты.
Из-за обострения ситуации после операции США и Израиля численность контингента на базе уже сократили.
В четверг, 12 марта, Рим подтвердил: весь личный состав эвакуируют с базы в Иракском Курдистане.
"Отступление уже было запланировано" до атаки в среду, - заявил министр обороны Гвидо Крозетто телеканалу TG1.
Вывод подтвердил и министр иностранных дел Антонио Таяни.
Напомним, США пересматривают систему противовоздушной обороны после атак иранских беспилотников на объекты на Ближнем Востоке.
Американские военные также анализируют опыт Украины в противодействии иранским дронам, чтобы повысить эффективность собственной ПВО.
В Пентагоне считают, что дешевые беспилотники могут создавать серьезную угрозу, перегружая дорогие системы перехвата. Поэтому США ищут новые, более экономные способы борьбы с такими атаками.
К тому же, США временно перебросили часть систем противовоздушной обороны из Европы на Ближний Восток из-за обострения ситуации вокруг Ирана. Это решение было принято, чтобы усилить защиту американских сил и союзников в регионе.
В результате некоторые элементы американской ПВО в Европе были передислоцированы, что частично уменьшило оборонительные возможности на этом направлении. В то же время в Вашингтоне подчеркивают, что этот шаг носит временный характер.