Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Удар по военной базе Италии в Ираке: Британия увидела "руку Кремля"

18:47 12.03.2026 Чт
3 мин
Иран бьет дронами по-новому - и Британия знает, кто его научил
aimg Елена Чупровская
Фото: министр обороны Великобритании Джон Гили (Getty Images)

После атаки беспилотника на базу западных войск в Ираке в Великобритании обвинили Москву в помощи Ирану.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Читайте также: Боится судьбы Николая II: Кэллог назвал истинную причину, почему Путин не прекращает войну

Москва прикрывает спину Ирана

Ночью 12 марта беспилотник ударил по лагерю западных войск в Эрбиле на севере Ирака. После этого Гили заявил, что за военными методами Ирана стоит "скрытая рука" Путина.

Перед заявлением британские офицеры в штаб-квартире в Лондоне доложили министру: иранские пилоты дронов все чаще перенимают тактику у россиян.

Именно Россия научила летать ниже

Генерал-лейтенант Ник Перри, руководитель совместных операций, сообщил Гили: похоже, Москва передала Тегерану и его посредникам конкретные советы - как управлять беспилотниками эффективнее.

"Летают на них гораздо ниже, и поэтому они более эффективны", - сказал Перри об иранских операторах.

По его словам, это "оказалось проблематичным": "Шахеды" становятся одним из самых опасных видов оружия Ирана уже на третьей неделе конфликта.

С 28 февраля, после начала американо-израильской операции против Ирана, Тегеран выпустил более 2000 беспилотников Shahed по всему региону.

Это то же оружие, которое Россия массово применяет против Украины.

Что произошло с базой в Эрбиле

Ночью 12 марта беспилотник поразил именно эту базу - где находятся около 300 итальянских военных, которые обучают местные курдские силы.

Сначала в Министерстве обороны Италии говорили о ракетном ударе, но потом уточнили: БПЛА уничтожил военную машину. Жертв среди личного состава не было - бойцы заранее получили предупреждение и успели укрыться в бункерах. Откуда прилетел дрон - до сих пор неизвестно, есть версия, что он мог просто упасть из-за потери высоты.

Из-за обострения ситуации после операции США и Израиля численность контингента на базе уже сократили.

Италия выводит военных с базы

В четверг, 12 марта, Рим подтвердил: весь личный состав эвакуируют с базы в Иракском Курдистане.

"Отступление уже было запланировано" до атаки в среду, - заявил министр обороны Гвидо Крозетто телеканалу TG1.

Вывод подтвердил и министр иностранных дел Антонио Таяни.

Напомним, США пересматривают систему противовоздушной обороны после атак иранских беспилотников на объекты на Ближнем Востоке.

Американские военные также анализируют опыт Украины в противодействии иранским дронам, чтобы повысить эффективность собственной ПВО.

В Пентагоне считают, что дешевые беспилотники могут создавать серьезную угрозу, перегружая дорогие системы перехвата. Поэтому США ищут новые, более экономные способы борьбы с такими атаками.

К тому же, США временно перебросили часть систем противовоздушной обороны из Европы на Ближний Восток из-за обострения ситуации вокруг Ирана. Это решение было принято, чтобы усилить защиту американских сил и союзников в регионе.

В результате некоторые элементы американской ПВО в Европе были передислоцированы, что частично уменьшило оборонительные возможности на этом направлении. В то же время в Вашингтоне подчеркивают, что этот шаг носит временный характер.

