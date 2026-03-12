Боится судьбы Николая II: Кэллог назвал истинную причину, почему Путин не прекращает войну

Российский диктатор Владимир Путин должен осознать, что Россия больше не способна победить в войне против Украины. Однако он боится судьбы Николая II - последнего российского царя, которого расстреляли после его отречения.

Как сообщает РБК-Украина , об этом бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил в интервью японскому телеканалу NHK .

"Путин должен осознать, что он не получит больше украинской земли, а также признать неспособность России выиграть войну", - сказал Келлог, отвечая на вопрос, что необходимо для скорейшего прекращения огня.

Он отметил, что Россия продолжает нести большие убытки вследствие санкций. А человеческие потери на фронте могут достигать от 1,2 до 1,4 миллиона убитыми и тяжело ранеными.

По мнению американского генерала, российский диктатор проинформирован об убытках и потерях РФ из-за развязанной им войны и боится ответственности за свои поступки.

"Путин обеспокоен тем, что он может стать еще одним Николаем II, последним российским царем, которого расстреляли после его отречения", - отметил Келлог.

По его словам, прекращение огня возможно уже сегодня, если Украина и Россия согласятся заморозить конфликт по нынешней линии фронта

"Однако именно Путин, а не президент Украины Владимир Зеленский, не хочет прекращения огня и требует, чтобы украинские войска вышли из Донбасса, тогда как Украина отказывается отдавать подконтрольные ей территории", - добавил американский генерал.