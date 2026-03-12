США экстренно меняют ПВО из-за иранских дронов: какие уроки Украины учитывает Пентагон сейчас
США столкнулись с угрозой, к которой оказались не готовы: иранские рои дронов меняют правила игры на Ближнем Востоке.
Как пишет РБК-Украина со ссылкой на Fox News, об этом рассказал бывший командующий 5-го флота США Кевин Донеган.
Иранские дроны-камикадзе заставляют Пентагон кардинально пересматривать систему защиты своих войск на Ближнем Востоке.
Тысячи американских солдат в регионе столкнулись с угрозой, против которой традиционная противоракетная оборона малоэффективна.
Почему дроны опаснее ракет
Баллистические ракеты летят высоко и быстро - их умеют сбивать системы Patriot и THAAD. С дронами все иначе.
Они низкие, медленные и летят роями. Это перегружает оборону, созданную для борьбы со скоростными целями. 1 марта иранский дрон попал в тактический центр вблизи базы в Кувейте - шестеро американцев погибли, десятки ранены.
Перехват одного дрона ракетой стоит миллионы долларов. Сам дрон - копейки по сравнению.
Если рои летят волнами, США просто тратят дорогие ракеты на дешевые цели. В Пентагоне признают: это "математическая проблема", которую трудно поддерживать долго.
Выход - многослойная оборона. США уже разворачивают лазерные системы, дроны-перехватчики Merop и системы Coyote и Roadrunner. Дроны-перехватчики Merops уже прошли
"Ни одна система не решает проблему дронов самостоятельно", - сказал Донеган.
Украина имеет бесценный опыт в борьбе с "Шахедами"
Иранские Shahed усовершенствовали именно во время войны в России против Украины. Там города выдерживали более сотни дронов за ночь.
Теперь Украина делится опытом с США и странами Персидского залива. Американские военные признают: тактика и технологии с украинского фронта уже влияют на их планирование.
Ни одна страна в мире не знает так хорошо, как остановить ударный дрон, как Украина. Именно поэтому президент Зеленский отмечает: без украинских наработок США и их партнерам на Ближнем Востоке будет крайне трудно построить надежную защиту.
Зеленский уже направил три специализированные команды по противодействию "Шахедам" в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.
По данным The Wall Street Journal, Эр-Рияд ведет предметные переговоры по закупке украинских дронов-перехватчиков и систем радиоэлектронной борьбы.
Контракт пока не подписан, однако его стоимость может достигать миллионов долларов.