Европа осталась без некоторых систем ПВО США из-за войны в Иране

США переместили часть средств противовоздушной обороны из Европы на Ближний Восток. Такой шаг обусловлен обострением военного конфликта против Ирана.

Об этом заявил командующий Европейского командования США (EUCOM) генерал Алекс Гринкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Передислокация систем ПВО

Во время слушаний в Комитете Сената по вооруженным силам генерал Гринкевич подтвердил, что часть оборонных ресурсов была перенаправлена для защиты союзников по НАТО в Восточном Средиземноморье.

На вопрос сенатора Ангуса Кинга о том, действительно ли средства ПВО были перемещены на Ближний Восток в результате конфликта, генерал ответил утвердительно.

"Да, сэр, конечно", - подчеркнул Гринкевич.

Он также добавил, что использованы некоторые из возможностей противовоздушной обороны EUCOM для защиты союзников по НАТО, чтобы обеспечить стабильность в регионе в условиях активных боевых действий.