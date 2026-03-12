Удар по військовій базі Італії в Іраку: Британія побачила "руку Кремля"

Після атаки безпілотника на базу західних військ в Іраку у Великій Британії звинуватили Москву у допомозі Ірану.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
Вночі 12 березня безпілотник вдарив по табору західних військ в Ербілі на півночі Іраку. Після цього Гілі заявив, що за військовими методами Ірану стоїть "прихована рука" Путіна.
Перед заявою британські офіцери у штаб-квартирі в Лондоні доповіли міністру: іранські пілоти дронів дедалі частіше переймають тактику в росіян.
Генерал-лейтенант Нік Перрі, керівник спільних операцій, повідомив Гілі: схоже, Москва передала Тегерану і його посередникам конкретні поради - як керувати безпілотниками ефективніше.
"Літають на них набагато нижче, і тому вони ефективніші", - сказав Перрі про іранських операторів.
За його словами, це "виявилося проблематичним": "Шахеди" стають одним із найнебезпечніших видів зброї Ірану вже на третьому тижні конфлікту.
З 28 лютого, після початку американсько-ізраїльської операції проти Ірану, Тегеран випустив понад 2000 безпілотників Shahed по всьому регіону.
Це та сама зброя, яку Росія масово застосовує проти України.
Вночі 12 березня безпілотник уразив саме цю базу - де перебувають близько 300 італійських військових, які навчають місцеві курдські сили.
Спочатку в Міністерстві оборони Італії говорили про ракетний удар, але потім уточнили: БПЛА знищив військову машину. Жертв серед особового складу не було - бійці заздалегідь отримали попередження і встигли сховатися в бункерах. Звідки прилетів дрон - досі невідомо, є версія, що він міг просто впасти через втрату висоти.
Через загострення ситуації після операції США та Ізраїлю чисельність контингенту на базі вже скоротили.
У четвер, 12 березня, Рим підтвердив: весь особовий склад евакуюють з бази в Іракському Курдистані.
"Відступ вже був запланований" до атаки в середу, - заявив міністр оборони Гвідо Крозетто телеканалу TG1.
Виведення підтвердив і міністр закордонних справ Антоніо Таяні.
Нагадаємо, США переглядають систему протиповітряної оборони після атак іранських безпілотників на об’єкти на Близькому Сході.
Американські військові також аналізують досвід України у протидії іранським дронам, щоб підвищити ефективність власної ППО.
У Пентагоні вважають, що дешеві безпілотники можуть створювати серйозну загрозу, перевантажуючи дорогі системи перехоплення. Тому США шукають нові, більш економні способи боротьби з такими атаками.
До того ж, США тимчасово перекинули частину систем протиповітряної оборони з Європи на Близький Схід через загострення ситуації навколо Ірану. Це рішення ухвалили, щоб посилити захист американських сил і союзників у регіоні.
У результаті деякі елементи американської ППО в Європі були передислоковані, що частково зменшило оборонні можливості на цьому напрямку. Водночас у Вашингтоні наголошують, що цей крок має тимчасовий характер.