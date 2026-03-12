ua en ru
В Ираке атаковали итальянскую военную базу: что известно о последствиях

12:10 12.03.2026 Чт
2 мин
Есть предварительная версия причины удара
aimg Елена Чупровская
В Ираке атаковали итальянскую военную базу: что известно о последствиях Фото: на военной базе на севере Ирака прогремел взрыв (Getty Images)

Ночью 12 марта беспилотник поразил итальянскую военную базу в Эрбиле, на севере Ирака.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об инциденте сообщило Министерство обороны Италии.

Читайте также: Неожиданный дефицит: война в Иране повлияла на поставки еще одного важного ресурса

Что произошло

Сначала ведомство говорило о ракетном ударе, однако позже уточнило: это был беспилотник, который уничтожил военную машину.

Источники в министерстве допустили, что удар мог быть случайным - БПЛА, возможно, потерял высоту и упал на базу.

"Среди итальянского персонала нет жертв или ранений. С ними все в порядке", - сообщило министерство обороны Италии.

Командир базы полковник Стефано Пиццотти рассказал телеканалу Sky TG24, что за несколько часов до удара личный состав получил предупреждение о воздушных угрозах и успел укрыться в бункерах.

Откуда прилетел беспилотник - до сих пор неизвестно.

Сколько военных Италии находится в Ираке

Согласно данным Министерства обороны Ирака, в Эрбиле размещено около 300 итальянских военных. Они обучают местные курдские силы безопасности.

Однако Пиццотти отметил, что из-за обострения ситуации в результате операции США и Израиля против Ирана недавно численность контингента сократили.

Мелони критиковала удары США и Израиля по Ирану

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони изменила свою позицию относительно американо-израильской операции против Ирана. Еще несколько дней назад она воздерживалась от оценок, заявляя, что не может ни осудить, ни поддержать конфликт. Однако 11 марта, выступая в римском парламенте, Мелони сказала, что операция находится "за пределами международного права".

По данным Politico, смена риторики произошла под давлением внутри страны: удары по Ирану оказались непопулярными в Италии. Дополнительным фактором стало приближение референдума по судебной реформе, который рассматривают как тест поддержки правительственной коалиции Мелони.

Премьер резко отреагировала и на сообщение об ударе по школе для девочек, в результате которого погибли 175 человек. Учебное заведение пострадало от удара США по соседней иранской военно-морской базе.

Напомним, РБК-Украина писало, что удар по школе был ошибкой США. Такой вывод сделало внутреннее расследование Пентагона.

