Удар по военной базе Италии в Ираке: Британия увидела "руку Кремля"
После атаки беспилотника на базу западных войск в Ираке в Великобритании обвинили Москву в помощи Ирану.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.
Москва прикрывает спину Ирана
Ночью 12 марта беспилотник ударил по лагерю западных войск в Эрбиле на севере Ирака. После этого Гили заявил, что за военными методами Ирана стоит "скрытая рука" Путина.
Перед заявлением британские офицеры в штаб-квартире в Лондоне доложили министру: иранские пилоты дронов все чаще перенимают тактику у россиян.
Именно Россия научила летать ниже
Генерал-лейтенант Ник Перри, руководитель совместных операций, сообщил Гили: похоже, Москва передала Тегерану и его посредникам конкретные советы - как управлять беспилотниками эффективнее.
"Летают на них гораздо ниже, и поэтому они более эффективны", - сказал Перри об иранских операторах.
По его словам, это "оказалось проблематичным": "Шахеды" становятся одним из самых опасных видов оружия Ирана уже на третьей неделе конфликта.
С 28 февраля, после начала американо-израильской операции против Ирана, Тегеран выпустил более 2000 беспилотников Shahed по всему региону.
Это то же оружие, которое Россия массово применяет против Украины.
Что произошло с базой в Эрбиле
Ночью 12 марта беспилотник поразил именно эту базу - где находятся около 300 итальянских военных, которые обучают местные курдские силы.
Сначала в Министерстве обороны Италии говорили о ракетном ударе, но потом уточнили: БПЛА уничтожил военную машину. Жертв среди личного состава не было - бойцы заранее получили предупреждение и успели укрыться в бункерах. Откуда прилетел дрон - до сих пор неизвестно, есть версия, что он мог просто упасть из-за потери высоты.
Из-за обострения ситуации после операции США и Израиля численность контингента на базе уже сократили.
Италия выводит военных с базы
В четверг, 12 марта, Рим подтвердил: весь личный состав эвакуируют с базы в Иракском Курдистане.
"Отступление уже было запланировано" до атаки в среду, - заявил министр обороны Гвидо Крозетто телеканалу TG1.
Вывод подтвердил и министр иностранных дел Антонио Таяни.
Напомним, США пересматривают систему противовоздушной обороны после атак иранских беспилотников на объекты на Ближнем Востоке.
Американские военные также анализируют опыт Украины в противодействии иранским дронам, чтобы повысить эффективность собственной ПВО.
В Пентагоне считают, что дешевые беспилотники могут создавать серьезную угрозу, перегружая дорогие системы перехвата. Поэтому США ищут новые, более экономные способы борьбы с такими атаками.
К тому же, США временно перебросили часть систем противовоздушной обороны из Европы на Ближний Восток из-за обострения ситуации вокруг Ирана. Это решение было принято, чтобы усилить защиту американских сил и союзников в регионе.
В результате некоторые элементы американской ПВО в Европе были передислоцированы, что частично уменьшило оборонительные возможности на этом направлении. В то же время в Вашингтоне подчеркивают, что этот шаг носит временный характер.