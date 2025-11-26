RU

Удар по уникальному самолету РФ и условия встречи Трампа с Зеленским: новости за 25 ноября

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники уничтожили уникальный российский самолет А-60. Тем временем президент США Дональд Трамп назвал условия для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Более детально о том, что произошло во вторник, 25 ноября, - в материале РБК-Украина.

Экспериментальный самолет, НПЗ и не только. ВСУ атаковали ряд стратегических объектов в России

По информации Генштаба ВСУ, в ночь на 25 ноября в городе Таганрог Ростовской области РФ зафиксировано поражение Авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятия по производству БпЛА "Молния" - "Атлант Аэро".

Наблюдались многочисленные взрывы и значительные пожары на территории объектов. Во время удара по заводу, вероятно, поражен экспериментальный самолет А-60

Трамп назвал условие для встречи с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп предупредил, что встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным состоится лишь тогда, когда будет готово мирное соглашение.

По словам Трампа он надеется, что мир в Украине будет достигнут как можно быстрее.

Зеленский об атаке РФ: почти 500 целей, несколько дронов вылетели в Молдову и Румынию

Российские войска 25 ноября ночью запустили по Украине 22 ракеты различных типов и более 460 дронов, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. 

По его словам, часть беспилотников вылетела в Молдову и Румынию.

Под ударом десантный корабль и нефтетерминал: детали атаки на Новороссийск

Силы обороны и СБУ атаковали Новороссийск в РФ. Под ударами были нефтеналивной терминал и большой десантный корабль, сообщили РБК-Украина источники в СБУ.

Было зафиксировано попадание по инфраструктуре нефтетерминала (нефтеналивные стендеры и манифольды) и по позициям систем ПВО С-300/С-400.

Трамп о войне в Украине: Мы очень близки к заключению сделки

Президент США Дональд Трамп считает, что заключение сделки по завершению войны РФ против Украины уже близко.

По словам американского лидера, он считал, что сделки удастся достичь быстрее.

