Удар по Украине в Рождество показывает, что Путин не хочет мира, - глава МИД Нидерландов
Российский массированный обстрел Украины в Рождество доказывает, что глава Кремля Владимир Путин не заинтересован в мире. Диктатор хочет уничтожить Украину.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп написал в соцсети X.
"В рождественское утро Россия начала очередную массированную атаку на энергетический сектор Украины. Этот злонамеренный выбор времени показывает, что Путин не заинтересован в мире, а только в уничтожении Украины", - отметил Велдкамп.
Он заверил, что в 2025 году Нидерланды будут и дальше привержены завершению этой жестокой агрессии.
Массированный удар по Украине
Напомним, в ночь на 25 декабря российские оккупанты атаковали Украину при помощи 78 ракет. Целью врага стали энергетические объекты в ряде областей страны.
После атаки энергетикам пришлось вводить графики отключений света в Украине. Россиянам удалось повредить несколько энергетических объектов.
Как подчеркивал президент Украины Владимир Зеленский, российский диктатор Владимир Путин специально решил ударить по Украине ракетами и дронами в ночь на Рождество.
При этом будущий спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог назвал такой обстрел "жестоким нападением".
Детально с последствиями обстрела можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
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