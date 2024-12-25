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Удар по Украине в Рождество показывает, что Путин не хочет мира, - глава МИД Нидерландов

Среда 25 декабря 2024 21:43
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Удар по Украине в Рождество показывает, что Путин не хочет мира, - глава МИД Нидерландов Фото: Каспар Велдкамп, глава МИД Нидерландов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский массированный обстрел Украины в Рождество доказывает, что глава Кремля Владимир Путин не заинтересован в мире. Диктатор хочет уничтожить Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп написал в соцсети X.

"В рождественское утро Россия начала очередную массированную атаку на энергетический сектор Украины. Этот злонамеренный выбор времени показывает, что Путин не заинтересован в мире, а только в уничтожении Украины", - отметил Велдкамп.

Он заверил, что в 2025 году Нидерланды будут и дальше привержены завершению этой жестокой агрессии.

Массированный удар по Украине

Напомним, в ночь на 25 декабря российские оккупанты атаковали Украину при помощи 78 ракет. Целью врага стали энергетические объекты в ряде областей страны.

После атаки энергетикам пришлось вводить графики отключений света в Украине. Россиянам удалось повредить несколько энергетических объектов.

Как подчеркивал президент Украины Владимир Зеленский, российский диктатор Владимир Путин специально решил ударить по Украине ракетами и дронами в ночь на Рождество.

При этом будущий спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог назвал такой обстрел "жестоким нападением".

Детально с последствиями обстрела можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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