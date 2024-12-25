Удар по Україні на Різдво показує, що Путін не хоче миру, - голова МЗС Нідерландів

Російський масований обстріл України на Різдво доводить, що голова Кремля Володимир Путін не зацікавлений у мирі. Диктатор хоче знищити Україну.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп написав у соцмережі X.

"У різдвяний ранок Росія розпочала чергову масовану атаку на енергетичний сектор України. Цей зловмисний вибір часу показує, що Путін не зацікавлений у мирі, а лише у знищенні України", - зазначив Велдкамп.

Він запевнив, що у 2025 році Нідерланди будуть і далі прихильні до завершення цієї жорстокої агресії.