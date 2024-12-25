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Россияне запустили по Украине более 180 ракет и дронов. Сколько сбила ПВО

Украина, Среда 25 декабря 2024 12:57
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Россияне запустили по Украине более 180 ракет и дронов. Сколько сбила ПВО Фото: ПВО сбила 113 из 184 ракет и дронов во время массированного обстрела РФ по Украине 25 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия в ночь на 25 декабря, на Рождество, запустила по Украине 184 ракет и дронов. Большинство из них сбила ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Так, в ночь на 25 декабря российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов.

"В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 184 воздушных целей противника", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

А именно:

  • 2 баллистические ракеты KN-23 (район пуска - Воронежская область);
  • 10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (район пуска - Белгородская область)
  • 12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 50 крылатых ракет Х-101/Х-55 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Волгоградская область, Каспийское море);
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская область);
  • 106 ударных БПЛА "Shahed"/дронов-имитаторов различных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск).

Как отработала ПВО

К отражению воздушного нападения противника привлекалась, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 113 воздушных целей:

  • 55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, "Калибр";
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
  • 54 ударных БпЛА "Shahed"/дроны-имитаторы различных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).

Последствия атаки РФ

Противник атаковал объекты украинской энергетики на Харьковщине, Киевщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Житомирщине, Ивано-Франковщине и Запорожье. В частности, только над Днепропетровской областью ПВО сбила 42 ракеты.

"42 ракеты сбили защитники неба сегодня над Днепропетровской областью. Большинство из тех, что направил враг на регион. Это невероятно сильный результат", - отметил глава ОВА.

Добавим, что Россия массированно атаковала Харьков баллистикой, запустив по городу 12 ракет. Сейчас значительная часть города без отопления. Кроме того, город Калуш Ивано-Франковской области остался без тепла и воды 25 декабря.

А в Днепре возникли "серьезные проблемы" после массированного обстрела. Подробнее о последствиях обстрелов - читайте в материале РБК-Украина.

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