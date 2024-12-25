Россияне запустили по Украине более 180 ракет и дронов. Сколько сбила ПВО

Россия в ночь на 25 декабря, на Рождество, запустила по Украине 184 ракет и дронов. Большинство из них сбила ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Так, в ночь на 25 декабря российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов.

"В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 184 воздушных целей противника", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

А именно:

2 баллистические ракеты KN-23 (район пуска - Воронежская область);

10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (район пуска - Белгородская область)

12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

50 крылатых ракет Х-101/Х-55 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Волгоградская область, Каспийское море);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская область);

106 ударных БПЛА "Shahed"/дронов-имитаторов различных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск).

Как отработала ПВО

К отражению воздушного нападения противника привлекалась, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 113 воздушных целей: