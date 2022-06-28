Удар по ТРЦ у Кременчуці та безкоштовні "Байрактари" для України: новини за 27 червня

Російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку, компанія Baykar безкоштовно надасть Україні три "Байрактари", Росія опинилася в стані дефолту. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 27 червня – у матеріалі РБК-Україна.

Російська авіація вдарила по ТРЦ у Кременчуці

Російські війська в понеділок, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку (Полтавська область). Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені. На даний момент кількість загиблих від ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці досягла 15 осіб. Також відомо про 59 постраждалих. 25 з них були госпіталізовані, одна людина загинула в лікарні. За попередніми оцінками, на момент удару в торговому центрі "Амстор" перебували понад тисячу цивільних.

Крилаті ракети запустили зі стратегічних бомбардувальників у Курській області. Загалом було випущено дві ракети, друга влучила в міський стадіон.

Компанія Baykar безкоштовно надасть Україні три "Байрактари"

Турецька компанія Baykar вирішила надати Україні три безпілотники "Байрактар" безкоштовно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baykar у Twitter.

Зазначається, що Baykar обізнана, що компанія по збору коштів під назвою "Народний Bayraktar" успішно зібрала суму для придбання кількох БПЛА Bayraktar ТB2 для захисту України. "Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт", - зазначии у компанії. Натомість Baykar просить спрямувати зібрані кошти на допомогу в боротьбі народу України.

Загроза ракетних ударів з Білорусі та ворожі наступи на низці напрямків: зведення Генштабу

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Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Росія опинилася в стані дефолту

У Росії настав перший дефолт за зовнішніми зобов'язаннями з 1918 року, коли захопили владу більшовики відмовилися платити за боргами. Через сто років кремлівський режим знову ізолював себе від усього світу.

Формально дефолт Росії настав 26 червня, коли закінчився 30-денний пільговий період виплати 100 млн доларів відсотків за євробондами. До цього Росія щосили намагалася проводити платежі за облігаціями на суму 40 млрд доларів з моменту свого вторгнення в Україну 24 лютого. Проте спроби уникнути дефолту зіткнулися з непереборною перешкодою наприкінці травня, коли Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) фактично заблокувало Москву від платежів.

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