ru ua
Вт, 28 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Удар по ТРЦ у Кременчуці та безкоштовні "Байрактари" для України: новини за 27 червня

Новость на русском →
Вівторок 28 червня 2022 08:30
Удар по ТРЦ у Кременчуці та безкоштовні "Байрактари" для України: новини за 27 червня Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

Російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку, компанія Baykar безкоштовно надасть Україні три "Байрактари", Росія опинилася в стані дефолту. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 27 червня – у матеріалі РБК-Україна.

Російська авіація вдарила по ТРЦ у Кременчуці

Російські війська в понеділок, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку (Полтавська область). Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені. На даний момент кількість загиблих від ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці досягла 15 осіб. Також відомо про 59 постраждалих. 25 з них були госпіталізовані, одна людина загинула в лікарні. За попередніми оцінками, на момент удару в торговому центрі "Амстор" перебували понад тисячу цивільних.

Крилаті ракети запустили зі стратегічних бомбардувальників у Курській області. Загалом було випущено дві ракети, друга влучила в міський стадіон.

Компанія Baykar безкоштовно надасть Україні три "Байрактари"

Турецька компанія Baykar вирішила надати Україні три безпілотники "Байрактар" безкоштовно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baykar у Twitter.

Зазначається, що Baykar обізнана, що компанія по збору коштів під назвою "Народний Bayraktar" успішно зібрала суму для придбання кількох БПЛА Bayraktar ТB2 для захисту України. "Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт", - зазначии у компанії. Натомість Baykar просить спрямувати зібрані кошти на допомогу в боротьбі народу України.

Загроза ракетних ударів з Білорусі та ворожі наступи на низці напрямків: зведення Генштабу

Російські військові продовжують штурмувати на фронті й досягли часткових успіхів на декількох напрямках. Наразі існує загроза продовження ракетних ударів з території Білорусі.

Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

G7 вдарять по Росії новими санкціями: повний список

Лідери країн G7 на саміті в Німеччині затвердили нові санкції проти Росії. У США прогнозують, що інфляція в РФ зросте більш ніж на 20%.

Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Росія опинилася в стані дефолту

У Росії настав перший дефолт за зовнішніми зобов'язаннями з 1918 року, коли захопили владу більшовики відмовилися платити за боргами. Через сто років кремлівський режим знову ізолював себе від усього світу.

Формально дефолт Росії настав 26 червня, коли закінчився 30-денний пільговий період виплати 100 млн доларів відсотків за євробондами. До цього Росія щосили намагалася проводити платежі за облігаціями на суму 40 млрд доларів з моменту свого вторгнення в Україну 24 лютого. Проте спроби уникнути дефолту зіткнулися з непереборною перешкодою наприкінці травня, коли Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) фактично заблокувало Москву від платежів.

Цуренко з упевненої перемоги стартувала на Вімблдоні-2022

Українка Леся Цуренко в першому колі основної сітки Вімблдонського турніру переграла британку Джоді Барредж у двох партіях.

Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Сильна спека вдарить по всіх областях України: де припече особливо сильно

Погода в Україні найближчої доби буде небезпечною. Синоптики попереджають про високі температури повітря і відсутність дощів. Є великий ризик пожеж.

Детальніше про погоду – в матеріалі Styler.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Удар по ТРЦ, масштабна пожежа і жертви: що відбувається в Кременчуці
Удар по ТРЦ, масштабна пожежа і жертви: що відбувається в Кременчуці
DAILY
Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон