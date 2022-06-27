Компанія Baykar безкоштовно надасть Україні три "Байрактари"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baykar у Twitter .

Зазначається, що Baykar обізнана, що компанія по збору коштів під назвою "Народний Bayraktar" успішно зібрала суму для придбання кількох БПЛА Bayraktar ТB2 для захисту України.

"Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт", - зазначии у компанії.

Натомість Baykar просить спрямувати зібрані кошти на допомогу в боротьбі народу України.