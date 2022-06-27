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Компанія Baykar безкоштовно надасть Україні три "Байрактари"

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Туреччина, Понеділок 27 червня 2022 21:22
Компанія Baykar безкоштовно надасть Україні три "Байрактари" Фото: компанія Baykar надасть Україні три безпілотника безкоштовно (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Турецька компанія Baykar вирішила надати Україні три безпілотники "Байрактар" безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baykar у Twitter.

Зазначається, що Baykar обізнана, що компанія по збору коштів під назвою "Народний Bayraktar" успішно зібрала суму для придбання кількох БПЛА Bayraktar ТB2 для захисту України.

"Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт", - зазначии у компанії.

Натомість Baykar просить спрямувати зібрані кошти на допомогу в боротьбі народу України.

Компанія Baykar безкоштовно надасть Україні три &quot;Байрактари&quot;

Нагадаємо, українці за три дні зібрали 600 мільйонів гривень для фонду Сергія Притули, аби придбати безпілотники "Байрактар" для ЗСУ.

Окрім того, Туреччина вирішили безкоштовно передати Україні "Байрактар", на який збирала гроші Литва.

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