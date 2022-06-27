Загроза ракетних ударів з Білорусі та ворожі наступи на низці напрямків: зведення Генштабу

Російські військові продовжують штурмувати на фронті й досягли часткових успіхів на декількох напрямках. Наразі існує загроза продовження ракетних ударів з території Білорусі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Ворог може вдатися до провокаційних дій з території Білорусі. Очікується продовження авіаційних та ракетних ударів.

На Сіверському напрямку

Окупанти закріплюються в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій наших бійців. Ворог вів мінометний обстріл поблизу Покровки та Старикового Сумської області й застосував артилерію в районах населених пунктів Порозок та Верхня Пожня Сумської області.

На Слобожанському напрямку

Окупанти намагаються не допустити просування наших військових. Проводять розвідку.

На Харківському напрямку

Окупанти намагалися штурмувати в районі населеного пункту Дементіївка, однак отримали відсіч. Наші бійці відбили штурм в напрямку Довгалівка та Залиман. Аби ввести наших бійців в оману, російські військові встановлюють на оборонних позиціях дерев’яні макети танків.

На Слов’янському напрямку

Ворог намагається покращити своє положення, аби здійснити наступ на населені пункти Барвінкове та Слов’янськ.

"Намагаючись взяти під контроль Мазанівку, противник вів наступ з району населеного пункту Довгеньке. Отримав рішучу відсіч українських захисників та з втратами відійшов", - додає Генштаб.

На Донецькому напрямку

Окупанти намагаються оточити наших бійців в районі міста Лисичанськ й заблокувати місто з півдня та південного заходу. Намагається поповнити свої втрати Серед складу й техніки.

На Краматорському напрямку

Окупанти не вели активних дій.

На Лисичанському напрямку

Ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Соледар.

"Ворог вів наступ в напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, має частковий успіх, закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відволікання зусиль наших військ, вів наступ на напрямку Підлісне - Лисичанськ, успіху не мав, відійшов", - пише пресслужба.

На Бахмутському напрямку

Окупанти обстріляли з артилерії в районах населених пунктів Берестове, Клинове, Бахмут, Вершина та Травневе. Наші бійці дали відсіч під час ворожої розвідки в районі Берестового та наступ в напрямку Мідна Руда - Клинове.

"Ворог має частковий успіх на напрямку Роти - Вершина, намагається закріпитися на перехресті автотраси Е-40", - відзначає Генштаб.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках

Окупанти обстрілювали із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Піски, Авдіївка, Катеринівка, Червоне та Малинівка, аби не допустити перекидання наших бійців на інші напрямки. Також завдали удару поблизу Красногорівки авіацією.

"Українські воїни зупинили наступ окупантів в напрямку Петрівське - Шевченко та відкинули ворога назад", - додає Генштаб.

На Південнобузькому напрямку

Окупанти продовжують обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Також існує ймовірність ворожого штурму на окремих напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

"У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує два носії крилатих ракет морського базування "Калібр", - відзначає Генштаб.