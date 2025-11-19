Удар по Тернополю: погибли 10 человек, почти 40 - ранены, среди них дети

В Тернополе возросло количество погибших на пострадавших в результате комбинированной атаки России в ночь на 19 ноября. Среди раненых - 12 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
Как отметил Клименко, сегодня под массированным ударом врага были Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.
На 9 активных локациях работают около полтысячи спасателей и более сотни единиц техники.
"Тяжелее всего - в Тернополе. Критично: повреждены две жилые 9-этажки. В одной - пожар, в другой - разрушения с 3-го по 9-й этаж. По состоянию на 10:00: 10 погибших; 37 раненых, из которых 12 - дети", - сообщил министр.
Фото: последствия удара РФ по Тернополю 19 ноября (ГСЧС)
По его словам, спасатели продолжают эвакуировать людей из заблокированных квартир. Также есть люди под завалами.
Также, как рассказал глава МВД, в Ивано-Франковской области пострадали три человека, среди них двое детей.
Во Львовской области продолжается тушение складских помещений на нескольких локациях общей площадью более 10 тысяч кв. м. Все - гражданские объекты.
Напомним, в ночь на 19 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Тернополю дронами и ракетами.
В результате атаки в Тернополе повреждены жилые дома, есть погибшие и пострадавшие.
В частности, в городе разрушен многоэтажный дом. На месте продолжается спасательная операция.
Также городские власти сообщили об осложнении движения общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что в результате удара по Тернополю погибли 9 человек, еще более 20 - ранены.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские оккупанты ночью и утром 19 ноября запустили по Украине 48 ракет и 470 дронов различных типов.
Позже в Воздушных силах уточнили количество ракет и дронов, которые россияне запустили по Украине.