Удар по Тернополю: загинули 10 людей, майже 40 - поранені, серед них діти

У Тернополі зросла кількість загиблих на постраждалих внаслідок комбінованої атаки Росії в ніч на 19 листопада. Серед поранених - 12 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Як зазначив Клименко, сьогодні під масованим ударом ворога були Львівщина, Івано-Франківщина та Тернопільщина.
На 9 активних локаціях працюють близько півтисячі рятувальників та понад сотня одиниць техніки.
"Найтяжче - у Тернополі. Критично: пошкоджено дві житлові 9-поверхівки. В одній - пожежа, в іншій - руйнування з 3-го по 9-й поверх. Станом на 10:00: 10 загиблих; 37 поранених, з яких 12 - діти", - повідомив міністр.
Фото: наслідки удару РФ по Тернополю 19 листопада (ДСНС)
За його словами, рятувальники продовжують евакуйовувати людей із заблокованих квартир. Також є люди під завалами.
Також, як розповів глава МВС, в Івано-Франківській області постраждали троє людей, серед них двоє дітей.
У Львівській області триває гасіння складських приміщень на декількох локаціях загальною площею понад 10 тисяч кв. м. Усе - цивільні обʼєкти.
Нагадаємо, в ніч на 19 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Тернополю дронами та ракетами.
Внаслідок атаки у Тернополі пошкоджені житлові будинки, є загиблі та постраждалі.
Зокрема, у місті зруйновано багатоповерховий будинок. На місці триває рятувальна операція.
Також міська влада повідомила про ускладнення руху громадського транспорту.
Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Тернополю загинули 9 людей, ще понад 20 - поранені.
За словами президента України Володимира Зеленського, російські окупанти вночі та вранці 19 листопада запустили по Україні 48 ракет та 470 дронів різних типів.
Пізніше у Повітряних силах уточнили кількість ракет та дронів, які росіяни запустили по Україні.