Удар по святыне: в Белой Церкви во время атаки РФ поврежден храм (фото)

Напомним, в ночь на понедельник, 23 июня, РФ осуществила массированную комбинированную атаку на город Киев и Киевскую область. В результате обстрела были зафиксированы пожары, повреждения домов и авто. Есть пострадавшие и погибшие.

Известно, что в столице во время ночного обстрела россияне повредили электрические сети.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, самые тяжелые последствия - в Шевченковском районе Киева, где был разрушен целый подъезд жилой многоэтажки.

В Белоцерковском районе были повреждены частные дома и многоквартирный дом. Разрушено здание гостиницы, где находилось медицинское учреждение.

Согласно информации главы Киевской ОВА Николая Калашника, "в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения".

В целом этой ночью РФ запустила по территории Украины более 350 беспилотников, баллистические и крылатые ракеты.

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