Разрушен целый подъезд. Последствия обстрела Шевченковского района Киева (фоторепортаж)
В ночь на 23 июня россияне комбинированно атаковали Киев дронами и ракетами. В Шевченковском районе из-за обстрела разрушен дом.
РБК-Украина провело фоторепортаж и узнало первые подробности о вражеской атаке в этом месте.
Отметим, что последствия зафиксированы во многих районах столицы. Однако самые тяжелые, как информировал руководитель МВД Игорь Клименко - в Шевченковском.
В частности, там разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Известно о 4 погибших. Работники ГСЧС спасли 10 раненых людей. Всем им оказывается медицинская помощь.
По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Шевченковском районе столицы погибли 5 человек. Однако в комментарии журналистам руководитель пресс-службы ГСЧС Светлана Водолага уточнила, что в Киеве 4 погибших, и еще 1 человек погиб в Киевской области.
Также она рассказала, что в Шевченковском районе, где был прилет, нужно срезать деревья и вывозить авто.
В частности, это необходимо для того, чтобы туда заехала инженерная техника, которая поможет ускорить разбор завалов.
Обстрел Киева и области
Напомним, что в эту ночь россияне массированно атаковали Киев и Киевскую область дронами. Кроме того, враг дважды запускал ракеты в направлении столицы.
В результате обстрелов во многих районах Киева были зафиксированы пожары, повреждения домов и автомобилей, а также есть погибшие и пострадавшие.
Кроме того, масса последствий есть и в Киевской области. Помимо разрушений и пожаров тоже были жертвы.
Подробнее о последствиях российской атаки по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.