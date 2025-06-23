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Разрушен целый подъезд. Последствия обстрела Шевченковского района Киева (фоторепортаж)

Понедельник 23 июня 2025 08:12
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Разрушен целый подъезд. Последствия обстрела Шевченковского района Киева (фоторепортаж) Фото: последствия атаки РФ по дому в Шевченовском районе Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 23 июня россияне комбинированно атаковали Киев дронами и ракетами. В Шевченковском районе из-за обстрела разрушен дом.

РБК-Украина провело фоторепортаж и узнало первые подробности о вражеской атаке в этом месте.

Отметим, что последствия зафиксированы во многих районах столицы. Однако самые тяжелые, как информировал руководитель МВД Игорь Клименко - в Шевченковском.

В частности, там разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Известно о 4 погибших. Работники ГСЧС спасли 10 раненых людей. Всем им оказывается медицинская помощь.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Шевченковском районе столицы погибли 5 человек. Однако в комментарии журналистам руководитель пресс-службы ГСЧС Светлана Водолага уточнила, что в Киеве 4 погибших, и еще 1 человек погиб в Киевской области.

Также она рассказала, что в Шевченковском районе, где был прилет, нужно срезать деревья и вывозить авто.

В частности, это необходимо для того, чтобы туда заехала инженерная техника, которая поможет ускорить разбор завалов.

Обстрел Киева и области

Напомним, что в эту ночь россияне массированно атаковали Киев и Киевскую область дронами. Кроме того, враг дважды запускал ракеты в направлении столицы.

В результате обстрелов во многих районах Киева были зафиксированы пожары, повреждения домов и автомобилей, а также есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, масса последствий есть и в Киевской области. Помимо разрушений и пожаров тоже были жертвы.

Подробнее о последствиях российской атаки по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

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