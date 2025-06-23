Разрушен целый подъезд. Последствия обстрела Шевченковского района Киева (фоторепортаж)

В ночь на 23 июня россияне комбинированно атаковали Киев дронами и ракетами. В Шевченковском районе из-за обстрела разрушен дом.

РБК-Украина провело фоторепортаж и узнало первые подробности о вражеской атаке в этом месте.

Отметим, что последствия зафиксированы во многих районах столицы. Однако самые тяжелые, как информировал руководитель МВД Игорь Клименко - в Шевченковском.

В частности, там разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Известно о 4 погибших. Работники ГСЧС спасли 10 раненых людей. Всем им оказывается медицинская помощь.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Шевченковском районе столицы погибли 5 человек. Однако в комментарии журналистам руководитель пресс-службы ГСЧС Светлана Водолага уточнила, что в Киеве 4 погибших, и еще 1 человек погиб в Киевской области.

Также она рассказала, что в Шевченковском районе, где был прилет, нужно срезать деревья и вывозить авто.

В частности, это необходимо для того, чтобы туда заехала инженерная техника, которая поможет ускорить разбор завалов.