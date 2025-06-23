В Киеве во время ночного обстрела россияне повредили электрические сети

Во время очередного ночного обстрела Киева российские террористы повредили электрические сети столицы и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

Отмечается, что ночью электрикам удалось вернуть энергоснабжение более 300 домам по резервным схемам. Сейчас все дома остаются со светом.

"Очередная чрезвычайно тяжелая ночь для столицы. Пострадали также электрические сети, в частности один из трансформаторных пунктов ДТЭК", - пишет ДТЭК.

Обстрел Киева в ночь на 23 июня

Этой ночью враг совершил очередную комбинированную атаку против Украины. Больше всего от обстрела пострадал Киев и Киевская область, против которых террористы применили беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и баллистические ракеты.

По состоянию на сейчас известно о семи погибших, среди которых:

шестеро погибших в Киеве;

один погибший в Белой Церкви.

В результате обстрела в Киеве пострадали 31 человек.

Подробнее о последствиях массированной атаки по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

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