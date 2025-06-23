Сотни дронов, баллистика и крылатые ракеты: чем РФ атаковала Украину в ночь на 23 июня

Российская Федерация в ночь на понедельник, 23 июня, запустила по территории Украины более 350 беспилотников типа "Шахед", баллистические и крылатые ракеты. Основное направление удара - Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Воздушных сил.

Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых целей или обломков на 25 локациях в городе Киев и Киевской области.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 354 средства воздушного нападения противника, 158 сбиты огневыми средствами, 196 - локально потеряны:

В ночь на 23 июня, с 20:00 22 июня, противник атаковал 368 средствами воздушного нападения:

Атака на Киев и область 23 июня

Напомним, вечером воскресенья, 22 июня, российская армия начала массированную комбинированную атаку по территории Украины. В частности, оккупанты атаковали Киев и Киевскую область дронами и баллистическими ракетами. Было зафиксировано повреждения во многих районах столицы и нескольких населенных пунктах региона.

По последней информации уже известно о 6 погибших.

Кроме этого во время атаки была повреждена инфраструктура станции метрополитена "Святошин".

Подробнее о последствиях массированной атаки по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

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