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Сотни дронов, баллистика и крылатые ракеты: чем РФ атаковала Украину в ночь на 23 июня

Понедельник 23 июня 2025 09:23
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Сотни дронов, баллистика и крылатые ракеты: чем РФ атаковала Украину в ночь на 23 июня Фото: последствия обстрела Киева в ночь на 23 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в ночь на понедельник, 23 июня, запустила по территории Украины более 350 беспилотников типа "Шахед", баллистические и крылатые ракеты. Основное направление удара - Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Воздушных сил.

В ночь на 23 июня, с 20:00 22 июня, противник атаковал 368 средствами воздушного нападения:

  • 352 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ;
  • 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из районов Таганрога и Брянской обл;
  • 5 крылатыми ракетами Искандер-К из района Курска - РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сколько целей сбито

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 354 средства воздушного нападения противника, 158 сбиты огневыми средствами, 196 - локально потеряны:

  • 146 вражеских беспилотники типа "Шахед" и беспилотников других типов сбито огневыми средствами, 193 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
  • 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 - сбито, еще 3 - локально потеряны;
  • 5 крылатых ракет Искандер-К сбиты.

Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых целей или обломков на 25 локациях в городе Киев и Киевской области.

Атака на Киев и область 23 июня

Напомним, вечером воскресенья, 22 июня, российская армия начала массированную комбинированную атаку по территории Украины. В частности, оккупанты атаковали Киев и Киевскую область дронами и баллистическими ракетами. Было зафиксировано повреждения во многих районах столицы и нескольких населенных пунктах региона.

По последней информации уже известно о 6 погибших.

Кроме этого во время атаки была повреждена инфраструктура станции метрополитена "Святошин".

Подробнее о последствиях массированной атаки по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

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