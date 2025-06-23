Удар по святині: у Білій Церкві під час атаки РФ пошкоджено храм (фото)

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 23 червня, РФ здійснила масовану комбіновану атаку на місто Київ і Київську область. Внаслідок обстрілу було зафіксовано пожежі, пошкодження будинків і авто. Є постраждалі й загиблі.

Відомо, що у столиці під час нічного обстрілу росіяни пошкодили електричні мережі.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, найтяжчі наслідки - в Шевченківському районі Києва, де було зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки.

У Білоцерківському районі було пошкоджено приватні будинки та багатоквартирний будинок. Зруйновано будівлю готелю, де знаходився медичний заклад.

Згідно з інформацією очільника Київської ОВА Миколи Калашника, "внаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження".

В цілому цієї ночі РФ запустила по території України понад 350 безпілотників, балістичні та крилаті ракети.

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