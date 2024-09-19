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Удар по складу с ракетами в РФ и успешная оборона ВСУ в Курской области: новости за 18 сентября

Украина, Четверг 19 сентября 2024 06:30
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Удар по складу с ракетами в РФ и успешная оборона ВСУ в Курской области: новости за 18 сентября Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Украинские дроны атаковали склад с ракетами, который находится в Тверской области. Тем временем бойцы ВСУ остановили продвижение РФ в Курской области.

Более детально о том, что произошло в среду, 18 сентября, - в материале РБК-Украина.

В Тверской области ВСУ уничтожили большой склад с "Искандерами" и "Точками-У", - источники

Этой ночью украинские дроны, управляемые СБУ, ГУР и ССО, нанесли удар по большому складу ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в городе Торопец Тверской области, сообщили источники РБК-Украина в СБУ.

На складе хранились ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.

ВСУ остановили продвижение россиян в Курской области, - комендатура

Вооруженные силы Украины приостановили наступление российских войск в Курской области, рассказал представитель комендатуры ВСУ и спикер Минобороны Украины Алексей Дмитрашковский

По его словам, часть территории российского региона остается под контролем Сил обороны.

СБУ пришла с обысками в Свято-Введенский монастырь УПЦ МП в Киеве

Правоохранители пришли с обысками в Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП в Киеве. Следственные действия производят сотрудники СБУ, сообщили источники РБК-Украина в правоохранительных органах.

На АЗС в Киеве застрелили мужчину. Полиция задержала стрелка

На одной из АЗС в Киеве неизвестный застрелил мужчину и сбежал. Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве.

Мужчина подходил к своему автомобилю марки Honda Accord, в это время к его машине подошел незнакомец с оружием в руках и произвел выстрел в упор.

Рада увеличила расходы на оборону на полтриллиона гривен

Верховная Рада приняла в целом изменения в государственный бюджет на 2024 год. Расходы на обороны возрастут на 495 млрд гривен.

Законопроект №11417 поддержали 298 депутатов.

Зеленский: план победы Украины - готов, самое главное - решимость его реализовать

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности плана победы Украины.

"Все проработано. Самое главное теперь - решимость реализовать", - отметил глава государства.

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