Зеленский: план победы Украины - готов, самое главное - решимость его реализовать
Президент Владимир Зеленский рассказал о готовности плана победы Украины. Самое главное теперь – решимость реализовать.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения.
"Сегодня уже можно сказать, что уже полностью подготовлен наш План победы – все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к Плану. Все проработано. Самое главное теперь – решимость реализовать", – рассказал Зеленский.
По его словам, нет и не может быть никакой альтернативы миру и никакой заморозки войны или каких-либо других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап.
"Нам нужна надежная и длительная безопасность для Украины, а значит – всей Европы", - подчеркнул он.
План победы Украины
Президент Владимир Зеленский недавно рассказал о том, что в текущем месяце представит план победы Украины президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену.
Известно, что этот план будет представлен как действующему президенту США Джо Байдену, так и двум кандидатам - Камали Гаррис и Дональду Трампу.
По его мнению, представление плана позволит понять, готовы ли союзники к тому, чтобы наша страна победила, или Запад хочет только сдерживать Путина.
На днях посол США в ООН Линда Томас Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты Америки уже ознакомились с планом победы президента Украины Владимира Зеленского. По ее мнению, подобная инициатива может сработать.
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