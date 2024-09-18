ua en ru
Ср, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский: план победы Украины - готов, самое главное - решимость его реализовать

Среда 18 сентября 2024 20:24
UA EN RU
Зеленский: план победы Украины - готов, самое главное - решимость его реализовать Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский рассказал о готовности плана победы Украины. Самое главное теперь – решимость реализовать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения.

"Сегодня уже можно сказать, что уже полностью подготовлен наш План победы – все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к Плану. Все проработано. Самое главное теперь – решимость реализовать", – рассказал Зеленский.

По его словам, нет и не может быть никакой альтернативы миру и никакой заморозки войны или каких-либо других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап.

"Нам нужна надежная и длительная безопасность для Украины, а значит – всей Европы", - подчеркнул он.

План победы Украины

Президент Владимир Зеленский недавно рассказал о том, что в текущем месяце представит план победы Украины президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену.

Известно, что этот план будет представлен как действующему президенту США Джо Байдену, так и двум кандидатам - Камали Гаррис и Дональду Трампу.

По его мнению, представление плана позволит понять, готовы ли союзники к тому, чтобы наша страна победила, или Запад хочет только сдерживать Путина.

На днях посол США в ООН Линда Томас Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты Америки уже ознакомились с планом победы президента Украины Владимира Зеленского. По ее мнению, подобная инициатива может сработать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Владимир Зеленский Джозеф Байден Соединенные Штаты Америки
NEWS
Последствия видны из космоса: что известно об ударе по складу с ракетами в Тверской области
Последствия видны из космоса: что известно об ударе по складу с ракетами в Тверской области
DAILY
Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии