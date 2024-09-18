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СБУ пришла с обысками в Свято-Введенский монастырь УПЦ МП в Киеве

Киев, Среда 18 сентября 2024 10:28
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СБУ пришла с обысками в Свято-Введенский монастырь УПЦ МП в Киеве Фото: СБУ проводит обыски в Свято-Введенском монастыре (источники РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Правоохранители пришли с обысками в Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП в Киеве. Следственные действия производят сотрудники СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Как сообщили источники РБК-Украина, оперативники Службы безопасности Украины с самого утра 18 сентября проводят обыски в Свято-Введенском мужском монастыре.

Также в распоряжении РБК-Украина есть эксклюзивные кадры с обысков в монастыре УПЦ МП.

Фото: СБУ проводит обыски в Свято-Введенском монастыре (источники РБК-Украина)

Что известно о монастыре

Введенский мужской монастырь был создан в конце 19 века - в первые годы 20 века. Монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата находится в Печерском районе Киева (улица Князей Острожских, 42).

Сейчас там находится мужской монастырь. Дом относится к памятникам культурного наследия.

Проверки УПЦ МП

После полномасштабного вторжения России в Украине начались проверки епархий УПЦ Московского патриархата. Против десятков служителей возбудить уголовные дела об оправдывании войны, коллаборационной деятельности и государственной измене.

Самым известным стало дело бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, которого подозревают по нескольким статьям.

Также в прошлом месяце президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине РПЦ и связанных с ней организаций.

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Киев Служба безопасности Украины УПЦ МП
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