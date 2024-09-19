Удар по складу з ракетами в РФ та успішна оборона ЗСУ у Курській області: новини за 18 вересня
Українські дрони атакували склад з ракетами, що знаходиться у Тверській області. Тим часом бійці ЗСУ зупинили просування РФ у Курській області.
Більш детально про те, що сталося у середу, 18 вересня, - у матеріалі РБК-Україна.
У Тверській області ЗСУ знищили великий склад з "Іскандерами" та "Точками-У", - джерела
Цієї ночі українські дрони, якими керували СБУ, ГУР та ССО, завдали удару по великому складу ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у місті Торопець Тверській області, повідомили джерела РБК-Україна в СБУ.
На складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБ та артилерійські боєприпаси.
ЗСУ зупинили просування росіян у Курській області, - комендатура
Збройні сили України призупинили наступ російських військ у Курській області, розповів представник комендатури ЗСУ та речник Міноборони України Олексій Дмитрашківський.
За його словами, частина території російського регіону залишається під контролем Сил оборони.
СБУ прийшла з обшуками до Свято-Введенського монастиря УПЦ МП у Києві
Правоохоронці прийшли з обшуками до Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві. Слідчі дії здійснюють співробітники СБУ, повідомили джерела РБК-Україна в правоохоронних органах.
На АЗС у Києві застрелили чоловіка. Поліція затримала стрільця
На одній із АЗС у Києві невідомий застрелив чоловіка і втік. Поліція вже затримала підозрюваного у вбивстві.
Чоловік підходив до свого автомобіля марки Honda Accord, у цей час до його машини підійшов незнайомець зі зброєю в руках і зробив постріл.
Рада збільшила витрати на оборону на півтрильйона гривень
Верховна Рада ухвалила загалом зміни до державного бюджету на 2024 рік. Витрати на оборони зростуть на 495 млрд гривень.
Законопроект №11417 підтримали 298 депутатів.
Зеленський: план перемоги України - готовий, найголовніше - рішучість його реалізувати
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність плану перемоги України.
"Все пропрацьовано. Найголовніше тепер - рішучість реалізувати", - зазначив глава держави.
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