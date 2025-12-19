ua en ru
Удар СБУ по аэродрому Бельбек и план гарантий безопасности для Украины: новости за 18 декабря

Украина, Пятница 19 декабря 2025 06:30
Удар СБУ по аэродрому Бельбек и план гарантий безопасности для Украины: новости за 18 декабря
Автор: Иван Носальский

Украинские дроны успешно атаковали аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. Тем временем появились слухи о детальном плане гарантий безопасности для Украины.

Более детально о том, что произошло в четверг, 18 декабря, - в материале РБК-Украина.

МиГ-31, С-400 и "Панцирь". Дроны СБУ в Крыму уничтожили дорогостоящую технику РФ

Дроны СБУ на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму ночью уничтожили самолет МиГ-31, а также комплексы противовоздушной обороны С-400 и "Панцирь".

В Службе безопасности отметили, что уничтожение российских систем ПВО, которые прикрывают важные объекты, продолжается.

США и Европа подготовили детальный план гарантий безопасности для Украины, - Bloomberg

США и Европа разработали план гарантий безопасности для Украины, который включает детальные, жесткие и серьезные меры для того, чтобы сдержать Россию от повторной агрессии, пишет Bloomberg.

Ожидается, что США должны будут предоставлять разведывательную информацию и осуществлять мониторинг, чтобы отслеживать любые попытки нарушить мирное соглашение вдоль линии разграничения.

Копейки переименуют в шаги: Рада дала старт процессу

Верховная Рада проголосовала за переименование копейки на шаг. Соответствующий законопроект по десоветизации названия разменной монеты Украины поддержали в первом чтении.

"За" отдали свои голоса 264 народных депутата. Смена копейки на шаг станет символическим завершением денежной реформы 1996 года.

Зеленский поддержал идею электронного голосования на выборах президента

В Украине изучается вариант с электронным голосованием на выборах для украинцев за рубежом, рассказал президент Владимир Зеленский.

При этом сейчас речь идет только о выборах президента - проведение парламентских и местных выборов пока не рассматривается.

Трамп о мирных переговорах: надеюсь, Украина будет действовать быстро

США хотят, чтобы Украина действовала быстро в контексте переговоров по завершению войны с Россией, рассказал президент Дональд Трамп.

По его словам, когда Россия захватывает новую украинскую территорию, "она меняет свое мнение".

