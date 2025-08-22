ua en ru
ВСУ уничтожили пункт управления дронами российского элитного подразделения "Рубикон" (видео)

Пятница 22 августа 2025 16:56
ВСУ уничтожили пункт управления дронами российского элитного подразделения "Рубикон" (видео) Фото: ВСУ уничтожили пункт управления дронами российского элитного подразделения "Рубикон" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы уничтожили пункт управления дронами российского элитного подразделения "Рубикон" в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Боевая работа ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины (РВиА ВСУ) продолжается постоянно. Подразделения РВиА ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили ряд важных объектов российского агрессора", - сообщили в Генштабе.

Так, недавно, только на временно оккупированных территориях Донецкой области уничтожен пункт управления беспилотниками российского подразделения "Рубикон" и большой склад боеприпасов захватчиков.

Стоит отметить, что подразделение "Рубикон" создали только в августе 2024 года, однако оно уже считается одним из самых эффективных технологических формирований противника.

В "Рубиконе" обеспечен отбор самого подготовленного личного состава, эффективное управление и неограниченное финансирование. Сейчас Россия активно разворачивает это подразделение с нескольких сотен до нескольких тысяч бойцов, чтобы охватить весь фронт.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 074 320 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 790 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 46 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 318 дронов и другую технику врага.

