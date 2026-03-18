ua en ru
Ср, 18 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Удар по "Рубикону" в Донецке: ССО показали видео атаки на секретный центр РФ

14:40 18.03.2026 Ср
2 мин
Ірина Глухова
Удар по "Рубикону" в Донецке: ССО показали видео атаки на секретный центр РФ Фото иллюстративное: поражена база подразделения "Рубикон" в Донецке (Getty Images)

Сегодня ночью дальнобойные дроны ССО поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон" в оккупированном Донецке. В сети появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ Украины в Telegram.

Читайте также: Элитный дронщик из "Рубикона" сдался в плен ВСУ вместе с тайнами оккупантов

Как отмечается, Силы специальных операций провели серию Middle Strike ударов по вражеским объектам в оккупированной Донецкой области в ночь на 18 марта.

В частности, в самом Донецке дальнобойные дроны ССО поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон" и элемент управления этим подразделением.

Также в оккупированном городе поражен координационный центр работы подразделений беспилотных систем врага.

В оккупированном поселке Вольное поражены склады боеприпасов, имущества и техники, а также место накопления и распределения боеприпасов.

"Подразделения Сил специальных операций проводят Middle Strike удары по объектам врага на оккупированной территории Украины. Подпольщики Движения сопротивления способствовали успеху этой серии ударов", - говорится в сообщении.

ССО продолжают асимметричные действия для стратегического обессиливания врага в ведении войны против Украины.

Что известно о "Рубиконе"

Центр "Рубикон" в РФ позиционируют как учебную базу для подготовки операторов ударных и разведывательных дронов.

С начала полномасштабной войны беспилотники стали одним из ключевых инструментов боевых действий, а подразделения БпЛА - одними из самых приоритетных в структуре российских войск.

Удары по "Рубикону"

Напомним, украинские военные в последнее время нанесли ряд результативных ударов по позициям элитного российского подразделения "Рубикон".

Так, в феврале ВСУ поразили пункт дистанционного пилотирования этого подразделения в селе Высокое на временно оккупированной территории Запорожской области - несколько дронов достигли цели.

Кроме того, в ноябре FPV-дроны уничтожили позиции "Рубикона", а Генеральный штаб подтвердил поражение базы хранения беспилотников подразделения на оккупированной части Донецкой области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Донецк Война в Украине Война России против Украины Дрони
Новости
Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
